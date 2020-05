L’événement Microsoft Inspire 2020 sera exclusivement numérique et gratuit

Depuis le début de la pandémie actuelle, bon nombre d’entreprises ont dû s’adapter aux contraintes en abandonnant les conférences et autres keynotes publiques afin de respecter les règles de distanciation sociale. Plusieurs d’entre elles ont donc remplacé leurs événements physiques par des versions en ligne afin d’annoncer de nouveaux produits, à l’exemple d’Apple et de son nouvel iPhone SE 2020.

De son côté, Microsoft s’adapte également à ce contexte de crise sanitaire sans pour autant annuler certains de ses projets. À l’origine, la société prévoyait de tenir sa conférence Inspire 2020 à Las Vegas du 20 au 24 juillet. Habituellement, elle rassemble environ 40 000 personnes sur cette période. Compte tenu du contexte, elle a indiqué en mars que celle-ci n’aurait finalement pas lieu.

Microsoft Inspire 2020 version numérique

Ce jour, Microsoft a mis à jour le site web dédié à Inspire 2020 pour annoncer que l’événement aurait droit à une alternative entièrement en ligne et gratuite pour tous les participants. La firme indique à ce sujet : « Où que vous soyez, nous venons à vous, avec un tout nouveau Microsoft Inspire, entièrement numérique. Il n’y a aucun frais de participation, alors surveillez les mises à jour des inscriptions et préparez-vous à déverrouiller tout le contenu que nous avons inclus dans cette expérience numérique passionnante ».

Initialement, le prix de l’inscription était fixé à 2 500 dollars, un montant qui n’a donc plus lieu d’être. L’événement Inspire 2020 aura lieu les 21 et 22 juillet. Il sera possible de s’inscrire dès le mois de juin.

Il ne serait pas étonnant que l’édition 2021 du Microsoft Inspire prenne aussi la forme une version en ligne et gratuite. Mi-avril, la société américaine a effectivement annoncé que tous ses événements auraient lieu en ligne jusqu’à 2021 afin d’éviter la propagation du coronavirus lors d’occasions rassemblant beaucoup de monde au même endroit.

On peut s’attendre à ce que beaucoup d’entreprises issues du secteur de la tech fassent de même et s’adaptent elles aussi le temps que les risques soient beaucoup plus limités qu’aujourd’hui.