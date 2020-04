Microsoft annonce de bons résultats trimestriels grâce au télétravail

La crise sanitaire qui a débuté au début de l’année a mené de nombreuses entreprises à s’adapter afin de continuer à poursuivre leurs activités. Cette semaine, plusieurs d’entre elles dévoilent leurs résultats trimestriels, ce qui permet de constater l’impact de la pandémie sur une partie de l’économie. Pour certains, les conséquences ont été positives, à l’exemple de Netflix qui a explosé le compteur du nombre de nouveaux abonnés au premier trimestre.

Une hausse de 1 000% pour les visioconférences sur Microsoft Teams en mars

Comme Netflix, Microsoft a annoncé de bons résultats trimestriels au point de surpasser les attentes des analystes. En effet, le groupe affiche un chiffre d’affaires global de 35,02 milliards de dollars sur le trimestre alors que les analystes tablaient sur 33,66 milliards. Cela représente une hausse de 15%. Le bénéfice net de la société américaine est de 10,75 milliards de dollars soit 1,40 dollar par action. En comparaison, ce chiffre était de 8,81 milliards sur la même période l’an dernier.

Si Microsoft a atteint de tels résultats, c’est principalement grâce au télétravail conséquent à la pandémie. Depuis plusieurs semaines, beaucoup de pays ont confiné les populations, si bien que de nombreuses personnes travaillent depuis chez elles. Logiquement, l’utilisation des outils collaboratifs à très largement augmenté. Le nombre de visioconférences organisé sur Teams a connu une forte hausse de 1 000% rien qu’au mois de mars, souligne la firme.

Satya Nadella a confié à ce sujet : « Du télétravail aux ventes, en passant par l’éducation, l’infrastructure du cloud et la sécurité – nous travaillons aux côtés de nos clients pour les aider à s’adapter et à rester ouverts dans un monde du tout-à-distance ». Sur le mois d’avril, la plateforme Microsoft Teams a atteint les 75 millions de clients, alors que les précédents chiffres de mars plafonnaient à 44 millions. Selon le PDG de Microsoft, Teams a enregistré une journée record où plus de 200 millions d’utilisateurs se sont connectés.

En comparaison, c’est l’outil de cloud computing de Microsoft qui a connu une petite baisse à l’occasion du dernier trimestre. Azure est passé à 59% contre 62% de hausse au deuxième trimestre fiscal.

Le titre de Microsoft a gagné environ 5% dans les transactions d’après-Bourse.

Du côté des entreprises tech, Tesla a également surpris en annonçant être rentable pour le troisième trimestre consécutif, ce qui ne s’était jamais produit jusqu’ici.