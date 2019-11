Lexus officialise son nouveau UX 300e, le crossover électrique de 200 ch

Un UX 300e 100% électrique chez Lexus

Le groupe Lexus n’est pas peu fier d’annoncer son tout nouveau UX 300e, premier véhicule né de « l’électrification selon Lexus« . Un crossover 100% électrique donc, officialisé à l’occasion du salon international de l’automobile de Canton (Guangzhou), en Chine, qui se tient du 22 novembre au 1er décembre 2019.

Un Lexus UX 300e qui se pare d’un moteur de 150 kW (soit environ 203 ch et 300 Nm de couple). Le tout est alimenté par une batterie Lithium-ion de 54,3 kWh, ce qui permet au véhicule de revendiquer une autonomie d’environ 400 km. Des batteries haute capacité installées sous le plancher de l’habitacle, pour assurer un centre de gravité très bas. Lexus promet évidemment des accélérations très vive, sans oublier un frein moteur à la décélération qui agit via quatre niveaux de récupération d’énergie.

Grâce à un traitement acoustique soigné, Lexus promet avoir supprimé les bruits extérieurs « tels que le vent ou les cailloux« . De quoi permettre au conducteur et aux passagers de goûter à un calme absolu, même si le système de contrôle actif du son (ASC – qui équipe l’UX 250h F Sport et F Sport Executif) se charge de procurer aux occupants un environnement naturel afin percevoir au mieux les conditions de conduite.

Connectivité et disponibilité

A noter qu’en se connectant via un smartphone à l’application LexusLink, le conducteur peut vérifier le niveau de charge des batteries et l’autonomie restante. L’application offre également d’autres options comme une minuterie destinée à prévenir le propriétaire lorsque la recharge est terminée ou à la programmer en fonction du moment où le véhicule peut ressortir, ou quand les tarifs sont au plus bas.

Côté disponibilité, ce nouveau Lexus UX 300e sera lancé en Chine et en Europe dès l’année 2020, tandis que le Japon devra patienter jusqu’au début de l’année 2021. Lexus n’a pas communiqué la moindre date de disponibilité aux Etats-Unis pour le moment. Evidemment, il s’agit ici d’une version « électrifiée » du SUV UX, auquel Lexus a également ajouté (entre autres) des roues aérodynamiques et un carénage de soubassement spécifiques.