Lexus dévoilera sa première voiture électrique au Salon de Genève

Quand on dit Lexus, généralement on pense d’abord premium et hybride. Dans le domaine de la motorisation, la filiale de luxe de Toyota a toujours suivi le crédo de la maison-mère en équipant progressivement ses modèles de systèmes hybrides non rechargeables, ce qui finit par devenir une exception dans un paysage désormais dominé par l’hybride plug-in.

Lexus va cependant faire un grand pas symbolique vers le tout électrique puisque la marque annoncera officiellement au Salon de Genève début mars prochain son premier modèle 100% électrique, la Lexus UX 300e. Comme nombre d’autres constructeurs, Lexus se lance dans l’électrique avec un SUV, mais il ne s’agit pas d’une nouvelle auto, puisque l’électrique Lexus sera juste une déclinaison supplémentaire du SUV compact UX qui connait un certain succès sur tous les marchés européens dans sa version Hybride auto-rechargeable UX 250h. Il est cependant toujours étonnant de constater que Lexus positionne cette nouvelle voiture comme dédiée au plaisir de conduite en milieu urbain, alors qu’il s’agit d’un SUV.

400 kilomètres d’autonomie en cycle NEDC

L’UX 300e sera propulsé par un moteur électrique de 150 kW (204 ch) associée à une batterie lithium-ion haute performance de 54,3 kWh lui autorisant une autonomie de 400 km (cycle NEDC).

Côté info-divertissement et connectivité, le Lexus UX 300e sera équipé d’un système audio Mark Levinson avec 13 haut-parleurs, d’un pavé tactile permettant de permet de contrôler l’écran 10,3″ du système de navigation, de services connectés tels qu’Apple CarPlay™ et Android Auto™, et de l’application Lexus Link, qui propose des fonctionnalités en lien avec le véhicule électrique telles que la recharge à distance, la climatisation à distance et la recherche des stations de recharge.

En ce qui concerne les équipements liés à la sécurité, l’UX 300e sera doté du Lexus Safety System + qui inclut notamment le système de sécurité pré-collision avec détection des piétons, le système de maintien dans la file de circulation pour vous aider à maintenir le cap, des feux de route à faisceau adaptatif pour mieux discerner les piétons et panneaux de circulation dans l’obscurité, la lecture automatique des panneaux de circulation, et enfin un régulateur de vitesse adaptatif.

Le Lexus UX 300e est le premier modèle de série commercialisé dans le cadre de la stratégie « Lexus Electrified » qui va permettre à la marque de développer rapidement sa gamme de véhicules électriques.

Lexus présentera également à Genève de nouveaux rétroviseurs extérieurs digitaux qui équiperont prochainement la berline Lexus ES. Les rétroviseurs latéraux de la voiture seront remplacés par des caméras HD reliées à des écrans sur le tableau de bord. Une nouveauté qui équipe déjà en option l’Audi e-tron électrique ainsi que la Honda E.