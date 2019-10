Voici à quoi ressemblera une voiture électrique en 2030

Une nouvelle fois, Lexus joue la carte de l’originalité en présentant un concept toujours plus spectaculaire lors du salon de Tokyo 2019. Ce LF-30 présente ce à quoi pourrait ressembler les secteur de l’automobile électrique aux alentours de 2030. Un paris osé !

Le LF-30 ne correspond pas à un modèle en particulier, il s’agit d’un concept-car. Toutes les fonctionnalités du LF-30 seront utilisées par Lexus au cours des prochaines années pour améliorer ses gammes actuelles et à venir. Takashi Watanabe, ingénieur en chef de ce projet, s’est exprimé lors de la présentation du LF-30 : « ce concept n’est pas directement lié à un produit spécifique, mais symbolise la vision de l’électrification de Lexus. Les véhicules électriques ouvrent la voie à de nombreux changements, qu’il s’agisse des dimensions et des proportions ou de la façon dont ils sont conçus. Nous croyons que l’électrification changera la définition du luxe à l’avenir et le LF-30 exprime tout cela ».

Des performances intéressantes

En termes de performances, le LF-30 est tout simplement incroyable. Sa batterie de 110 kWh lui permet d’accéder à une autonomie de 500 km. Certes un véhicule de ce type n’ira pas concurrencer les compétences du Tesla Roadster 2 au niveau du 0 à 100 km/h, mais le LF-30 se débrouille plutôt pas mal en l’effectuant en 3,8 secondes. Autre avantage, sur borne rapide la puissance de charge est de 150 kW, même si d’autres constructeurs font mieux aujourd’hui. Cependant, Lexus tend à se différencier avec son système de recharge sans fil par induction, qui a été dévoilé lors de la conférence.

Comme on peut le voir dans la vidéo l’intérieur de ce concept car est complètement différent de ce qu’on a l’habitude de voir. On peut apercevoir un volant rétractable lorsque le mode autonome est actif, la gestion du tableau de bord se fait via des gestes, et les passagers peuvent utiliser des écrans directement intégrer au toit vitré de l’habitacle.