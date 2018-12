LG HomeBrew : une machine à bière… à capsules (et connectée Android et iOS) !

La machine à bière nouvelle génération signée LG

Dans le cadre du CES 2019 qui se tiendra en janvier à Las Vegas, LG va exhiber sa toute nouvelle création : HomeBrew. Il s’agit ici d’une machine à bière nouvelle génération, qui va non seulement se connecter à nos smartphones iOS et Android, mais qui utilisera également un nouveau système… de capsules !

Ainsi, LG promet « une simplicité sans précédent dans le domaine du brassage, celui-ci étant lancé en un seul clic. » A l’instar d’une machine à café Nespresso, il suffira donc d’introduire un jeu de capsules à usage unique (contenant du malt, de la levure, de l’huile de houblon et des arômes) et d’appuyer sur une touche. Dès lors, l’utilisateur n’aura plus qu’à patienter pendant que le LG HomeBrew assure automatiquement la fermentation, la carbonatation, le vieillissement, et même le service et le nettoyage.

Via une application gratuite, à venir sur iOS et Android, l’utilisateur pourra vérifier partout et à tout moment, l’état de son HomeBrew. Outre la possibilité de fabriquer sa propre bière artisanale, LG HomeBrew promet aussi d’en améliorer la qualité. Un algorithme optimisé va contrôler le processus de fermentation en déterminant précisément la température et la pression, afin de garantir le succès du brassage. Il se charge aussi de désinfecter automatiquement l’appareil, en n’utilisant que de l’eau chaude, assurant ainsi que tout est parfaitement propre pour le brassage suivant.

LG HomeBrew va donc permettre de produire à domicile divers types de bières populaires et garantit d’excellents résultats. Cinq bières seront ainsi proposées : Hoppy American IPA (américaine, saveur houblon), Golden American Pale Ale (américaine, bière blonde), Full-bodied English Stout (anglaise, bière brune), Zesty Belgian-style Witbier (belge, saveur acidulée) et enfin Dry Czech Pilsner (tchèque, bière sèche). Côté rendement, la machine se charge de fabriquer jusqu’à cinq litres de bière en deux semaines environ, selon le type de bières choisi.

« Le brassage à domicile connaît une croissance exponentielle mais de nombreux amateurs de bière n’ont pas encore franchi le pas. Nous pensons que le LG HomeBrew attirera tout particulièrement ces consommateurs » annonce le constructeur. Reste à savoir si ces derniers seront attirés par le côté « capsules à bière » de cette machine nouvelle génération. Réponse en 2019.