LG Q9 : le smartphone qui va tout changer ? (spoiler : non)

LG officialise son nouveau smartphone Q9

Il y a quelques années, LG effectuait un retour fracassant sur le marché des smartphones avec notamment son G3. Depuis, le groupe a progressivement sombré dans l’anonymat, la faute à des terminaux moins inspirés, mais aussi à l’émergence d’autres groupes (Xiaomi, OnePlus, Huawei…). En 2019, LG est toujours de la fête, et dévoile son nouveau Q9, un terminal milieu de gamme…un peu (trop) conventionnel.

En effet, côté look, pas de grosse surprise, puisqu’on retrouve un terminal doté d’une encoche dans la partie supérieure de l’écran. Pas de bouton en façade, mais un capteur d’empreintes situé au dos du smartphone, en-dessous du capteur 16 mégapixels.

Un LG Q9 qui se pare d’un écran de 6,1″ (3120 x 1440 pixels), et qui est animé par… un processeur Qualcomm Snapdragon 821, soit le même qui équipait jadis le OnePlus 3T. Ce dernier est associé à 4 Go de RAM, sans oublier 64 Go de mémoire interne, et le tout est animé par Android, non pas en version Pie 9.0, mais en version Oreo 8.1. Etonnant…

Pour le reste, on retrouve un port USB Type-C au bas du smartphone, une compatibilité Quick Charge 3.0, un Quad DAC pour la section audio et une caméra frontale 8 mégapixels. Un smartphone très classique donc côté look, et pas forcément très aguicheur en ce qui concerne sa fiche technique, mis à part l’écran QHD+.

Un LG Q9 disponible en Corée du Sud à un tarif avoisinant les 400 euros, et qui est décliné en noir, bleu et rouge. Pas sûr toutefois que le smartphone trouve son public, quand on connait la concurrence sur ce segment…