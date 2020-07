LG : un smartphone à écran enroulable dès 2021 ?

Alors que Samsung est à fond sur les smartphones pliables, LG ne semble pour le moment pas intéressé par cette technologie, et préfère proposer des smartphones à deux écrans articulés sur une charnière. En revanche, à en croire une nouvelle rumeur, le constructeur pourrait lancer un smartphone à écran enroulable dès l’année prochaine.

C’est en tout cas ce qu’indique un article publié par le média coréen The Elec, qui cite des sources proches du dossier. D’après celui-ci, en interne, le nom de code de cet appareil serait « B Project » et actuellement, LG aurait déjà commandé des prototypes.

Au lieu de développer des smartphones pliables (comme « tout le monde »), LG va-t-il directement passer aux écrans enroulables ?

Comme les smartphones pliables tels que le Galaxy Fold de Samsung, le smartphone à écran enroulable de LG permettrait en quelques sortes d’avoir un appareil convertible en tablette. Mais au lieu de se plier ou de se déplier, l’écran s’enroulerait ou se déroulerait sur l’un des côtés. Pour que cela soit possible, LG utiliserait un écran OLED flexible. The Elec indique également que ce modèle est développé en partenariat avec la société chinoise BOE. En fin de compte, le smartphone à écran enroulable évoqué par cette nouvelle rumeur pourrait être très proche du concept que la marque TCL a dévoilé au mois de mars. Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Et celles-ci sont à considérer avec une extrême prudence.

Aujourd’hui, les smartphones LG ont du mal à se vendre. Néanmoins, la division mobile de l’entreprise affiche une volonté de se ressaisir, pour générer à nouveau des bénéfices. Il y a deux mois, LG a dévoilé un nouveau smartphone, le « Velvet », qui entre dans le cadre de ce changement de stratégie pour améliorer les ventes. Et il est possible que le lancement d’un smartphone à écran enroulable (alors que les autres constructeurs se concentrent sur les smartphones pliables) fasse également partie de cet effort. En effet, le lancement de ce modèle en 2021 permettrait à LG de se positionner comme l’un des principaux innovateurs du marché des smartphones.