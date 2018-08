L’héritage d’Aretha Franklin à la publicité et la pop culture

La chanteuse américaine, célèbre pour son implication dans le mouvement des droits civiques et sa musique, a aussi joué dans quelques publicités inoubliables.

Aretha Franklin, chanteuse, auteure-compositrice et légende musicale, est décédée jeudi à l’âge de 76 ans, laissant derrière elle un important héritage musical mais aussi quelques apparitions célèbres dans la publicité et une empreinte célèbre dans la pop culture.

Des chansons célèbres…

Certaines chansons de la « Queen of Soul » ont été reprises dans de nombreuses campagnes de publicité, comme par exemple « Natural Woman » et « Respect ».

… et des apparitions remarquées

Mais Aretha Franklin a également joué dans certaines vidéos publicitaires. Une de ses apparitions les plus célèbres est bien entendu la publicité Coca-Cola dans les années 60, époque de l’apparition des jingles. Les têtes pensantes de l’entreprises avaient alors eu une idée originale : faire chanter en duo Aretha Franklin et Ray Charles dans une publicité musicale dédiée à la boisson gazeuse. À cette époque, l’entreprise s’évertuait à réunir les talents musicaux pour transformer les jingles publicitaires en véritables chansons facilement identifiables et mémorisables.

Aretha Franklin interprétera d’ailleurs d’autres chansons pour le compte de la marque.

Une autre publicité à laquelle Aretha Franklin a participé concerne la marque Snickers, pour laquelle elle rejoindra un groupe de célébrités dans le but de vanter les mérites de la barre chocolatée.

Après avoir chanté pour Coca-Cola, elle donnera également de la voix pour son plus grand concurrent, Pepsi, avec en bonus un bref caméo en fin de vidéo.

Avec beaucoup d’humour, on la retrouve également dans une publicité pour la marque Prodigy dans laquelle elle fait le bonheur des patients d’un hôpital. En effet, face au manque de réactivité d’un des docteurs, elle n’hésite pas à « dévoiler son potentiel » vocal en l’appelant au micro.

Du côté des fast-food, la « Lady soul » a travaillé pour des enseignes comme McDonald’s ou encore Pizza Hut. Pour la marque au grand M, elle listera les ingrédients du McDLT en 1985 en compagnie de Jerry Butler tandis qu’elle transformera sa chanson « Rescue Me » en « Deliver Me » pour la chaîne de pizzas.

L’icône de Detroit restera ainsi célèbre pour sa voix et quelques succès inoubliables, mais aussi pour quelques apparitions réussies dans le monde de la publicité.

Source : AdAge