L’hypothèse de Kill Bill vol. 3 revient sur le devant de la scène

On a récemment vu Uma Hurman dans Chambers, un drôle de film sur Netflix. Pas forcément le meilleur rôle de l’actrice dont le talent n’est pourtant plus remis en question. Parmi ses rôles iconiques, on trouve notamment trois films de Quentin Tarantino : Pulp Fiction puis le diptyque Kill Bill. Or, ce dernier est la source, depuis des années, d’un rêve fou chez les fans. Une suite. C’est Quentin Tarantino lui-même qui vient de relancer le débat.

Kill Bill vol.3, le 10e de Tarantino ?

Dans une interview avec le podcast Happy Sad Confused, le réalisateur a en effet laissé espérer aux fans la possibilité d’un retour. Il a même confié qu’il en avait déjà parlé avec Uma Thurman. Récemment.

J’en ai parlé avec Uma récem­ment. Pour être honnête, à dire vrai, j’ai poussé la réflexion un peu plus loin. On en parlait litté­ra­le­ment la semaine dernière. Si l’un de mes films devait être tiré de mes autres films, ce serait un troi­sième Kill Bill.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, les deux premiers étaient sortis très rapidement. Mais on attend désormais un éventuel volume 3 depuis 2004. Quentin Tarantino est conscient de ce que ses petites déclarations font immédiatement naître chez les fans des espoirs à chaque fois. C’est pour cela qu’il lance des petites bombes de façon chronique. Mais c’est la première fois qu’il pousse aussi loin la logique.

Parmi les idées potentielles, on trouve notamment celle de la fille de Vernita Green qui pourrait réclamer vengeance ou encore le retour de Sophie Fatale voir celui d’Elle Driver.

Toutefois une interrogation majeure. L’oeuvre de Tarantino ne sera composée que de 10 films selon ses déclarations régulières. Or, cette liste en est déjà à 9. A moins bien sûr qu’il ne confie cet ultime projet à quelqu’un d’autre et se contente de le chapeauter….