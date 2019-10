L’interface de Google Stadia se dévoile en vidéo

Découvrez l’interface de Google Stadia en vidéo

Il y a quelques mois maintenant, Google a officialisé sa plateforme de jeux vidéo en streaming : Stadia. Cette dernière sera disponible dès le 19 novembre prochain, avec des Founder’s Edition qui seront distribuées au fur et à mesure aux joueurs, qui pourront donc se lancer dans l’aventure Stadia dès leur précieux code reçu.

Un Google Stadia qui intrigue, au moins autant qu’il inquiète, notamment les joueurs « à l’ancienne« , ceux qui apprécient encore le fait de déblister un jeu, de découvrir une jaquette, une cartouche… En effet, à l’instar d’un Netflix, Google Stadia donnera un accès immédiat à une sélection de jeux, stockés directement sur les serveurs de Google.

De cette manière, sur son smartphone, un ordinateur ou une Smart TV (via un Chromecast Ultra), l’abonné Stadia aura simplement à valider son choix pour se lancer dans une partie de GRID. Au bout de trois courses, il pourra quitter GRID (et on le comprend) pour se lancer dans une partie de Borderlands 3, pour finalement se rabattre sur Farming Simulator 2019. Du jeu vidéo à la carte donc, et qui ne nécessite même plus de se lever du canapé pour changer de cartouche/CD.

Une vidéo assez maladroite…

Jusqu’à présent, Google est resté relativement discret sur l’interface de Stadia. Aujourd’hui, le groupe américain a enfin décidé de proposer une vidéo qui permet de découvrir (plus ou moins) l’interface de cette nouvelle plateforme, histoire d’essayer de convaincre tous ceux qui restent encore et toujours hermétiques à cette nouvelle forme de jeux vidéo que Google souhaite imposer. Toutefois, une fois encore, Google semble avoir bien du mal à présenter clairement son service Stadia…

L’occasion de rappeler que la formule Google Stadia ne proposera pas que des jeux gratuits, et certains devront être achetés pour être joués (toujours depuis les serveurs de Google). Des serveurs qui garantissent une expérience de jeu impeccable, avec la possibilité de profiter d’un affichage 4K. De son côté, le Stadia Controller devra être paramétré via une application mobile dédiée.