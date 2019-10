Test GRID : un retour décevant pour la célèbre licence automobile…

Le nouveau GRID en test sur Xbox One X !

En cette fin d’année 2019, Codemasters ressuscite la saga GRID, particulièrement appréciée des pilotes automobiles avides de sensations mécaniques sans prise de tête. En effet, là ou d’autres licences misent sur un réalisme exacerbé, GRID a toujours privilégié la course automobile sous un angle à la fois fun, immédiat et spectaculaire. Ce GRID cuvée 2019 est-il une réussite ? Eléments de réponse dans notre test complet sur Xbox One X !

Ce nouveau GRID met rapidement le joueur dans l’ambiance, puisqu’il s’agira d’emblée de participer à trois courses rapides, histoire de se mettre dans le bain. Comme prévu, on retrouve très vite le feeling GRID, à savoir cette maniabilité très accessible, et des courses très nerveuses, sans oublier une IA qui n’hésite pas à se frotter (parfois un peu trop). Rapidement, on accède au menu principal. Dès lors, on peut se lancer dans le mode Carrière, le mode Multi, ou encore façonner la course de son choix dans une épreuve simple.

Le mode Carrière est divisé en six catégories, lesquelles proposent une douzaine de challenges chacune. Les épreuves supérieures sont évidemment verrouillées, et il faudra donc impérativement réussir les défis les uns après les autres pour espérer déverrouiller l’épreuve ultime Showdown de chaque catégorie.

Pour cela, il faudra donc accepter de participer à de nombreuses courses, assez brèves en général, à bord de monoplaces, muscle cars, de stock-car, de GT, sans oublier les événements de type « Invitational », avec des prototypes ou encore des bolides emblématiques issus d’un passé lointain. Les courses rapportent de l’XP, mais aussi de précieux dollars, pour acheter de nouvelles montures.

Et au bout de la ligne droite des stands… l’ennui profond ?

En Carrière, le but est simple : cumuler les courses (et les gagner si possible) pour déverrouiller les courses suivantes. Un côté « old school » donc, plutôt sympa de prime abord, mais on enchaîne alors les courses les unes après les autres, sans grande passion finalement, si bien que l’on en vient assez vite à s’ennuyer ferme dans ce GRID…

En effet, le fait d’enquiller des courses de quelques tours, sans grand challenge toutefois (optez directement pour le mode Difficile), est relativement amusant certes, mais l’espace de quelques courses seulement, si bien que l’on privilégie finalement ici de très courtes sessions de jeu, là ou d’autre jeux du genre parviennent à scotcher le joueur pendant des heures à sa manette ou son volant. Cela sans compter le fait d’avoir l’impression de courir sans cesse sur les mêmes tracés… Les développeurs ont également mis au point un système de consignes basiques à donner à son coéquipier, et ont même instauré un système de « bête noire » lorsque l’on se frotte un peu trop à un adversaire, mais cela ne prend pas vraiment, en plus de ne servir à rien globalement…

Sur la piste, les courses sont plutôt spectaculaires, avec une IA assez sauvage (même un peu trop) et qui commet parfois des erreurs. Côté circuits, l’ensemble est malheureusement assez limité, avec certes Brands Hatch, Silverstone et Sepang, mais également beaucoup d’absents et pas mal de tracés urbains qui tendent tous à se ressembler plus ou moins. Dommage…

Une conduite accessible et un visuel aguicheur

La conduite est très accessible (pensez d’ailleurs à retirer les aides au plus vite…) et hormis la section monoplace, totalement ratée (étonnant d’ailleurs quand on voit la qualité de F1 2019…), le reste du plateau est globalement assez fun/simple à piloter, mis à part un grip pas franchement évident à ressentir et cette sensation de glisse permanente.

Aussi, pensez à ne surtout pas jouer en vue externe ici, sous peine de flinguer totalement les sensations. Privilégiez la vue capot ou la vue interne (même si cette dernière fait assez cheap) exclusivement.

Accessibilité oblige, on retrouve ici le fameux système de « rewind« , qui permet de revenir quelques secondes en arrière pour éviter cet accrochage ou corriger ce freinage trop tardif. Le pilotage fait la part belle aux glissades, aux freinages tardifs, aux travers, aux contacts rugueux avec une IA pas très fine… bref, à tout ce qui se rapporte à une conduite arcade, l’essence même de GRID. Tout est mis en place pour proposer un titre amusant, mais jamais frustrant, et c’est exactement le cas ici.

Visuellement, ce GRID est plutôt solide, avec de très beaux effets et quelques environnements très détaillés, le tout, en 60 images/seconde. Les dégâts sont eux aussi plutôt bien rendus visuellement parlant (bien que très exagérés parfois), avec par moments quelques jolis cartons également du côté de l’IA. Codemasters propose également une section sonore assez impressionnante, avec des sonorités moteurs qui flagellent, de bonheur, les tympans.

On évoluera également parfois sous des trombes d’eau, et là encore, le rendu est très réussi (malgré un côté un peu « statique »), avec en prime (parfois) le soleil qui vient se mêler à la fête pour aveugler le joueur. Pas de météo dynamique ici, ni même de cycle jour/nuit, mais des courses à la météo prédéfinie, avec évidemment pile ce qu’il faut de lens flare et autres effets visuels pour en mettre plein la vue. A l’oeil, c’est incontestable, ça claque !

Sympa mais sans plus donc

Bref, un GRID plutôt correct dans l’ensemble, même si ce dernier « sent un peu le vieux » malgré tout dans sa conception, avec une progression loin d’être aussi prenante qu’on aurait pu l’espérer et un gameplay très (trop) accessible, à tel point qu’il devient vite ennuyeux. Une simulation de course orientée arcade donc, simple mais efficace, jamais frustrante, un peu « à l’ancienne » diront certains, qui offre quelques bons moments sur la piste, mais dont on se détourne presque aussi rapidement que Fernando Alonso filant à bord de sa Renault R26.

Mon avis concernant GRID

Il ne faut surtout pas prendre ce GRID comme un quelconque concurrent à Gran Turismo Sport, Project CARS ou Forza Motorsport. A dire vrai, fidèle à « l’esprit GRID« , le jeu de Codemasters se pose davantage comme un complément à ces derniers qu’un réel concurrent, avec une prise en main très rapide, un fun immédiat et des courses résolument plus « arcade ». Pas exempt de défauts (ce mode Carrière chiant à mourir notamment…), loin de là, ce GRID version 2019 affiche une très belle plastique, avec quelques sublimes effets, et il constitue un titre à la fois spectaculaire et accessible, qui plaira à tous ceux qui ont apprécié la formule GRID par le passé et/ou ceux qui cherchent un jeu de course très simple d’accès, mais il déroutera forcément ceux qui pensaient y trouver une quelconque forme de simulation.

(Ce test de GRID a été réalisé sur Xbox One X, à partir d’une version dématérialisée, fournie par l’éditeur)