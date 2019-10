L’inventeur d’Internet évoque les côtés sombres de ce projet

Le 29 octobre 1969, Leonard Kleinrock et quelques chercheurs de l’UCLA (Université de Californie Los Angeles) ont réussi à faire communiquer un ordinateur avec une autre machine, sans savoir que cette prouesse allait un jour connaître de nombreuses dérives. À cette époque, le professeur Kleinrock et ses équipes, installés dans au sud de San Francisco dans une région que l’on appelle aujourd’hui Silicon Valley, ne savent pas qu’ils ont donné naissance à l’Internet d’aujourd’hui.

En effet, Leonard Kleinrock, à l’aube de ses 85 ans se confie à ce sujet : « je n’avais pas du tout vu venir l’aspect « réseaux sociaux ». Je pensais faire communiquer les gens avec les ordinateurs, ou les ordinateurs entre eux, mais pas les gens entre eux ». En pleine forme l’octogénaire vient d’annoncer, pour le cinquantième anniversaire de son invention, l’ouverture d’un nouveau laboratoire entièrement dédié à Internet. Ce laboratoire est prévu pour canaliser les dérives qui ont apparu avec l’adoption de ce réseau à grande échelle.

« En tant qu’ingénieurs nous ne pensions pas aux comportements malveillants. » – Leonard Kleinrock

Il faut dire que plus de la moitié de la population terrestre a accès à Internet, si ses créateurs pensaient que cette invention allait apporter l’égalité et la connaissance pour tous, elle a aussi réussi à faire ressortir des côtés très sombres. Leonard Kleinrock tire un triste portrait de l’évolution de son invention : « elle recèle aussi une formule parfaite pour le côté sombre de l’humanité. […] Il y a tellement de choses criées en ligne que les voix modérées se retrouvent noyées et les points de vue extrêmes, amplifiés, répandant la haine, la désinformation et les abus ».

En créant ce nouveau laboratoire, Connection Lab, Leonard Kleinrock et l’UCLA veulent continuer à explorer Internet en mettant en place plusieurs projets portant sur l’apprentissage automatisé des machines, l’intelligence artificielle, les réseaux sociaux, l’internet des objets ou encore la blockchain.