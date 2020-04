L’iPad Pro 5G à écran mini-LED est reporté à 2021

Voici maintenant un mois qu’Apple a présenté son tout nouvel iPad Pro, en même temps que le dernier MacBook Air. Disponible en 11 et 12,9 pouces, cet iPad Pro embarque quelques nouveautés non négligeables notamment en ce qui concerne les capteurs photo. Cependant, beaucoup d’adeptes de la firme de Cupertino réservent leurs porte-monnaie pour une prochaine version qui était annoncée à l’automne avec écran mini-LED et 5G.

Une information provenant de l’Economic Daily News pourrait finalement venir perturber les plans de certains. En effet, il semblerait finalement que cet iPad Pro ne soit pas pour cet automne, mais bien pour le printemps 2021.

Pour les habitués, il est vrai qu’Apple a tendance à lancer ses iPad Pro à l’automne, la période choisie cette année en a surpris plus d’un. C’est pourquoi la plupart d’entre nous en a déduit qu’il ne s’agit que d’un modèle de transition avant la véritable nouveauté à l’automne.

Toujours selon l’Economic Daily News, la crise sanitaire que nous traversons est l’unique responsable de ce changement de date. La pandémie aurait retardé les principaux fournisseurs comme Foxconn.

Si la crise liée au COVID-19 est à prendre en compte, il semblerait que cet écran mini-LED soit très compliqué à produire, c’est qu’a expliqué Jeff Pu qui évolue au sein de la société d’analyses GF Securities.

Si vous ne pouvez pas attendre jusqu’au printemps 2021, l’iPad Pro 2020 est bel et bien disponible.

Depuis quelques jours le tant attendu Magic Keyboard est également en vente, nous l’avons testé en vidéo, c’est un véritable plaisir d’utiliser un iPad de cette façon. Après l’iPhone SE, ce Magic Keyboard rejoint les produits Apple et à l’avenir devrait bouleverser les habitudes d’utilisation d’une tablette en la rapprochant de plus en plus d’un laptop. Le Magic Keyboard est également compatible avec les anciens modèles d’iPad Pro, il n’est donc pas nécessaire de s’offrir le dernier pour essayer le clavier.