L’iPhone 11 aurait été le smartphone le plus populaire au premier trimestre

Malgré la pandémie, l’iPhone 11 s’est très bien vendu au premier trimestre. C’est ce qui est révélé par une étude de la société Omdia, relayée par 9to5Mac. Cette société publie régulièrement des classements des smartphones les plus populaires. Et si l’iPhone XR était le modèle le plus vendu au premier trimestre 2019, pour le premier trimestre 2020, cette première place est occupée par l’iPhone 11. Mieux encore, d’après les données d’Omdia, Apple aurait expédié plus d’iPhone 11 au premier trimestre 2020 (19,5 millions d’unités) que l’iPhone XR au premier trimestre 2019 (13,6 millions d’unités).

La seconde place est occupée par le Galaxy A51 de Samsung (6,8 millions d’unités), suivi du Redmi Note 8 (6,6 millions d’unités) et du Redmi Note 8 Pro (6,1 millions d’unités). Toujours populaire, même en 2020, l’iPhone XR (4,5 millions d’unités) occupe la cinquième place de ce classement d’Omdia. Les autres modèles du Top 10 sont l’iPhone 11 Pro Max (4,2 millions d’unités), le Galaxy A10s (3,9 millions d’unités), l’iPhone 11 Pro (3,8 millions d’unités), le Galaxy S20+ 5G (3,5 millions d’unités) et le Galaxy A30s (3,4 millions d’unités).

L’iPhone 11 : le nouveau best-seller d’Apple ?

« Pendant plus de cinq ans – même dans un contexte de conditions changeantes sur le marché du sans fil et dans l’économie mondiale – une chose est restée constante dans le secteur des smartphones : Apple a pris la première ou la deuxième place du classement mondial des modèles d’expédition d’Omdia », a déclaré Jusy Hong , directeur de la recherche sur les smartphones chez Omdia. « Le succès d’Apple est le résultat de sa stratégie d’offrir relativement peu de modèles. Cela a permis à l’entreprise de concentrer ses efforts sur un petit nombre de produits qui plaisent à une large sélection de consommateurs et se vendent en volumes extrêmement élevés. » On notera néanmoins que cette année, Apple pourrait proposer une offre plus diversifiée afin de satisfaire plus de clients. La firme de Cupertino a déjà officialisé l’iPhone SE 2020 qui est un modèle abordable et compact pour le segment milieu de gamme, mais qui utilise la même puce A13 Bionic que les modèles premium. Et d’après certaines rumeurs, l’iPhone 12 pourrait avoir plus de trois versions.

Dans son communiqué, Omdia évoque également la performance « frappante » de Xiaomi, qui a réussi à positionner le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro dans le Top 5 du premier trimestre 2020. Actuellement, les successeurs de ces deux modèles, le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro, sont déjà arrivés sur le marché français.