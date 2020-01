L’iPhone 11 n’entre pas dans le Top 10 des meilleurs smartphones pour la photo et la vidéo

Si la qualité des photos et des vidéos le facteur le plus important pour vous lorsque vous choisissez un smartphone, le classement de DXOMark est la référence que vous devrez regarder. Depuis des années, le laboratoire teste et note les caméras des mobiles afin de classer ceux-ci.

Et récemment, DXOMark a sorti son test de l’iPhone 11, ce qui nous permet de comparer les performances de l’appareil par rapport à celles de l’iPhone 11 Pro et d’autres modèles.

Pour rappel, parmi les trois iPhone sortis par Apple en septembre 2019, l’iPhone 11 est le modèle le moins cher. L’appareil a cependant un écran LCD tandis que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont des écrans OLED. Et l’iPhone 11 a deux caméras sur le dos tandis que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont trois caméras sur le dos. Le processeur est cependant le même : la puce A13 Bionic.

Mais visiblement, l’absence d’une troisième caméra sur le dos fait une grosse différence

Au moment où j’écris cet article, l’iPhone 11 Pro Max fait partie des meilleurs smartphones pour prendre des photos et des vidéos, à la cinquième place derrière le Huawei Mate 30 Pro 5G, le Honor V30 Pro, le Huawei Mate 30 Pro et le Xiaomi Mi CC9 Pro Premium. DXOMark donne à l’iPhone 11 Pro Max le même score de 117 points que le Galaxy Note 10+.

Avec ses deux caméras sur le dos, un capteur principal de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, l’iPhone 11 se trouve à la 17ème place du classement DXOMark, au moment où j’écris cet article. L’appareil a le même score de 109 points que le Huawei P20 Pro et est battu par des modèles comme le Mi 9 de Xiaomi, le Mate 20 Pro, le Honor 20 Pro ou encore le Pixel 4 de Google.

Dans son analyse de l’iPhone 11, DXOMark conclut que dans l’ensemble, l’iPhone moins cher est à la hauteur de la qualité d’image de l’iPhone 11 Pro. Cependant, celui-ci est handicapé par l’absence d’un troisième capteur téléphoto, ce qui fait que la qualité du zoom n’est pas aussi bonne. Les photos prises en mode portrait seraient également moins bonnes.

En revanche, pour la vidéo, les deux appareils ont obtenu presque le même score lors des tests de DXOMark (la note du classement est la moyenne entre la note photo et la note vidéo).