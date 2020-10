L’iPhone 12 se vend bien et Apple aurait déjà augmenté sa production

Ce mois d’octobre, Apple a enfin levé le voile sur l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, ses premiers modèles 5G. Ces appareils étaient très attendus, car si les fabricants de smartphones Android ont lancé leurs premiers modèles 5G dès 2019, les fans d’Apple ont dû patienter plus longtemps, car la firme de Cupertino a d’abord dû régler son conflit avec Qualcomm, l’entreprise qui fournit ses modems 5G.

Maintenant que les iPhone 5G sont disponibles (avec un nouveau processeur, des caméras améliorées, un nouveau système de recharge sans fil et une meilleure protection de l’écran), on s’attend à ce que les ventes soient particulièrement bonnes pour cette génération. Et si pour le moment, aucun indicateur officiel n’est disponible, de nombreuses rumeurs évoquent déjà de très bonnes ventes de l’iPhone 12.

Une nouvelle source suggère même que ces ventes sont tellement bonnes qu’Apple aurait déjà prévu d’augmenter sa production. C’est ce qui est suggéré par un article publié par GizChina, qui relaie des sources provenant de la chaîne d’approvisionnement dans l’Empire du Milieu.

D’après cet article, après avoir observé une forte demande pour l’iPhone 12, Apple aurait déjà augmenté ses commandes de 2 millions d’unités chez les fournisseurs. D’autre part, l’entreprise serait également très optimiste concernant les ventes de 2021.

Bien évidemment, il ne s’agit que d’une rumeur et celle-ci est à considérer avec une extrême prudence. Néanmoins, ce n’est pas la seule source non officielle évoquant de bonnes ventes de l’iPhone 12.

L’engouement durant la période de précommandes a-t-il encouragé Apple ?

Dans un article publié il y a une dizaine de jours, nous relayions déjà une note qui aurait été rédigée par l’analyste Ming Chi Kuo et qui indiquait que les précommandes de l’iPhone 12 lors des 24 premières heures auraient été meilleures que celles de l’iPhone 11 en 2019. Plus précisément, ces estimations indiquaient que jusqu’à 2 millions d’iPhone 12 auraient été précommandés en 24 heures, contre 500 000 à 800 000 unités pour l’iPhone 11.

Sinon, en ce qui concerne les ventes en 2021, nous avons récemment évoqué les estimations d’un autre spécialiste, Niel Cybart. D’après lui, les ventes d’iPhone n’ont pas encore atteint leur pic et les ventes de 2021 seront supérieures à celles de 2015 (un niveau jamais atteint jusqu’à présent). D’autre part, Cybart estime également que le milliard d’utilisateurs de l’iPhone a été atteint au mois de septembre.

On rappelle qu’actuellement, seuls les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont disponibles sur le marché. Pour acheter ou précommander l’iPhone 12 mini (qui a la même fiche technique que l’iPhone 12, mais un écran plus petit) et l’iPhone 12 Pro Max (qui a la même fiche technique que l’iPhone 12 Pro Max mais un écran plus grand), il faudra attendre le mois de novembre.