L’iPhone SE2 pourrait avoir le design de l’iPhone 8 et la puissance de l’iPhone 11

Bien qu’il s’agisse d’un modèle ancien, l’iPhone SE d’Apple est encore très populaire aujourd’hui. En effet, si la firme de Cupertino a adopté les smartphones XXL, comme toutes les autres marques, certains fans ont une préférence pour les modèles compacts.

Pour satisfaire cette partie de sa clientèle, Apple préparerait la sortie de l’iPhone SE2 pour 2020. Et en attendant, de nombreuses rumeurs sur ce modèle circulent déjà sur la toile.

Aujourd’hui, nous relayons une note de l’analyste Ming-Chi Kuo (qui se trompe rarement dans ses prédictions) partagée par Engadget et CNBC. La note suggère que l’iPhone SE2 aura un format similaire à celui de l’iPhone 8, avec un écran de moins de 5 pouces, un bouton d’accueil et une caméra assez modeste sur le dos.

La puce A13 comme principal argument de vente ?

Cependant, l’iPhone SE2 serait équipé de la puce A13 Biononic qui est actuellement présente sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Ainsi, malgré son apparence retro et sa caméra moyenne, le successeur de l’iPhone SE, sorti en 2016, aurait une puissance comparable à celle des iPhone sortis au mois de septembre. La puce A13 serait accompagnée d’une mémoire RAM de 3 Go.

Normalement, comme l’iPhone SE à son époque, l’iPhone SE2 devrait être un modèle relativement abordable, dont le prix pourrait être en dessous des 500 euros. Ming-Chi Kuo estime qu’Apple pourrait en vendre 30 à 40 millions d’unités.

Bien entendu, pour le moment, tout ceci est encore à prendre avec les pincettes d’usage. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a de la demande pour un iPhone compact.