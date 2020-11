L’ISS a 20 ans : retour sur le plus fou des projets de la NASA

En ce moment même, sept personnes sont en train de voler au dessus de nos têtes, à l’effrayante vitesse de 28 000 km/h. Pour la majeure partie d’entre nous, cette information est devenue banale, dénuée d’intérêt. Les missions de l’ISS ne concernent plus vraiment le grand public, et la présence de la station spatiale internationale dans notre ciel est acquise. Pourtant, au lancement du projet en 1984 par Ronald Reagan, le pari sembalit fou.

Dès le début des années 80, la NASA cherche des alliés au sein du bloc de l’Ouest pour construire une grande station interétatique. En 1993, avec la chute de l’URSS, la Russie devient un acteur majeur du projet de station internationale et les prémices de l’ISS prennent forme. En 1998, l’assemblage en orbite commence et les premiers occupants de la station arrivent le 2 novembre 2000, il y a tout juste 20 ans.

Today marks the #SpaceStation20th and we conclude our crew countdown with the members of Expeditions 62, 63, and 64. With their stays on station during its 20th year of continuous human presence, they continue the streak in 2020. pic.twitter.com/0miDWJGWTs

— Intl. Space Station (@Space_Station) November 3, 2020