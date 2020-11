L’ISS sera pleine à craquer, l’un des astronautes dormira dehors

Actuellement, la Station spatiale internationale est habitée par 3 astronautes : Kate Rubins, Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov. Samedi, 4 nouveaux membres partiront en direction de l’ISS depuis la Floride. Cette mission a pour objectif d’étendre les progrès de la science et autres domaines à bord de la plateforme. Pourtant, un léger problème devrait venir perturber les travaux de ces scientifiques. En effet, la Station spatiale internationale compte 6 couchages, or, si l’on fait le calcul, 3 + 4 = 7. Il n’y aura pas de place pour tout le monde.

L’un d’entre eux dormira en dehors de l’ISS, dans la capsule.

Mike Hopkins, qui dirige cette excursion, a expliqué qu’il dormira à bord de la capsule Crew Dragon qui sera utilisée pour rallier l’ISS. Pour Hopkins, cela ne semble pas être un problème, ce dernier déclare qu’à l’époque où SpaceX n’existait pas et que la navette spatiale américaine était chargée de transporter les astronautes vers l’ISS, le commandant de bord devait dormir dans le cockpit de cette dernière. Des lits devraient être envoyés rapidement, mais pas à temps pour leur arrivée.

Hopkins reste professionnel et préfère se concentrer sur la mission. Il semble particulièrement excité de rejoindre l’ISS. Lundi, lors d’une prise de parole au Kennedy Space Center, Mike Hopkins a déclaré : « Ça va être passionnant de voir combien de tâches nous allons pouvoir faire pendant que nous sommes là-bas. Il n’y a pas beaucoup de cases grises (sur le programme), donc je pense que l’on sera suffisamment occupé. »

La capsule sera propulsée par la Falcon 9, également conçue par SpaceX. Le lancement est prévu pour samedi à 19h49 HNE. Toutefois, la Floride subit actuellement la colère de la tempête tropicale Eta, ce qui pourrait venir retarder les plans de la mission. L’expédition sera menée par Hopkins, 51 ans, accompagné du pilote Victor Glover, 44 ans, et des spécialistes de mission Shannon Walker et Soichi Noguchi, tous deux âgés de 55 ans. Pour le pilote Victor Glover, ce voyage dans l’espace est une première fois, il quittera samedi la Terre pour rejoindre l’ISS sans savoir qu’elle sera la situation dans le monde à son retour.