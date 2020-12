[LIVE🔴] Game Awards : Découvrez les dernières gosses annonces jeux vidéo de l’année 2020

Ce soir, c’est le grand événement dans le monde du jeu vidéo avec la fameuse cérémonie des Game Awards. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi il s’agit, c’est très simple. Les Game Awards sont tout simplement la plus prestigieuse cérémonie de remises de prix dans l’industrie du jeu vidéo. L’équivalant des Oscars, mais en version gaming. Au cours de cette grosse soirée, les meilleurs jeux, les meilleurs studios, les meilleurs équipes et joueurs Esport sont récompensés. Mais de nombreuses marques, des éditeurs, ou encore les constructeurs se donnent rendez-vous pour de très belles annonces et réserver de grosses surprises aux fans !

En 2019, l’énorme annonce était le coup de maître de Microsoft qui dévoilait la nouvelle Xbox Series X pour lancer officiellement la nouvelle génération. Cette année, allons-nous avoir le droit à de belles choses ? Nous allons découvrir tout cela ensemble avec la cérémonie résumée minute après minute dans cet article !

OĂ™ SUIVRE LES GAME AWARDS ?

LE RÉSUMÉ MINUTE PAR MINUTE

Les Game Awards seront diffusés à partir de 01h du matin heure française. Ce sera à suivre en LIVE sur Twitch sur la chaîne officielle des Game Awards

01h – DĂ©but de la cĂ©rĂ©monie ! La première annonce de la soirĂ©e c’est l’arrivĂ©e de Sephiroth, le fameux « mĂ©chant » de Final Fantasy VII qui est revenu sur le devant de la scène cette annĂ©e avec le très bon remake. Le nouveau combattant arrivera en dĂ©cembre 2020.

01h09 – Il est l’heure de rĂ©compenser la catĂ©gorie de la meilleure performance d’acteurs ou d’actrices. Et c’est Laura Bailey, l’actrice qui incarne Abby dans The Last Of Us Part II qui remporte le prix. Et c’est mĂ©ritĂ©.

01h12 – C’est l’annonce de l’incroyable Perfect Dark de la part de The Initiative ! Quelle annonce !

01h13 – Place dĂ©sormais Ă une nouvelle annonce de la part de Warner Bros. Il s’agira d’un jeu de survie, avec des zombies et visiblement en coopĂ©ration. Le jeu se nomme Back 4 Blood et nous avons mĂŞme le droit Ă un premier trailer de gameplay après le trailer d’annonce. Sortie prĂ©vue pour le 21 juin 2021.

01h24 – C’est au tour de Focus Home Entertainement d’annoncer leur nouveau jeu en ligne avec Hood. Un jeu qui se dĂ©roule Ă l’Ă©poque du moyen-âge, ou le but sera d’assassiner des personnes.

01h26 – C’est au tour de Nintendo de s’illustrer avec un mashup des jeux indĂ©pendants sur Nintendo Switch.

01h27 – Xbox annonce l’arrivĂ©e de la voiture de CyberPunk 2077 dans Forza Horizon 4 dès ce soir !

01h28 – No Man’s Sky remporte le prix du meilleur jeu en cours. Une belle victoire pour ce jeu qui a connu un dĂ©veloppement très compliquĂ© !

01h29 – Nouvelle World premiere avec l’annonce de The Callisto Protocol, le nouveau jeu de Striking Distance par des anciens dĂ©veloppeurs de Dead Space et de Call of Duty. Sortie prĂ©vue pour 2022.

01h35 – Ghost of Tsushima remporte le prix de la meilleure direction artistique. Tandis que Hades remporte le prix du meilleur jeu d’action. Pour ce qui est du meilleur jeu VR, le prix revient Ă Half-Life Alyx. Pour le meilleur jeu de sport ou de course, le prix revient Ă Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

Et enfin, pour le jeu le plus attendu, le prix revient Ă Elden Ring !

01h37 – Place Ă l’annonce du nouveau jeu du studio Annapurna. Un jeu narratif visiblement avec une très belle direction artistique. Le jeu se nomme Open Roads et devrait arriver prochainement.

01h42 – La nouvelle « World Premiere » concerne le prochain jeu de BioWare. DĂ©couvrons ainsi le prochain Dragon Ă‚ge ! Un premier trailer qui donne envie, c’est hĂ©las bien trop court !

01h46 – Sega dĂ©voile son nouveau jeu avec Esdless Dungeon, un hack’n’slash avec une direction artistique sublime.

01h47 – Nouvelle World Premiere avec Crimson Desert, un jeu assez Ă©poustouflant. Graphiquement, c’est juste bluffant de rĂ©alisme. Un jeu qui semble se dĂ©rouler dans une Ă©poque encore lointaine, proche du Moyen-Ă‚ge. Un long trailer pour ce nouveau jeu qui est cependant assez bugguĂ©. Sortie prĂ©vue pour l’hiver 2021 !

01h53 – Place Ă la remise d’un prix important avec la meilleure narration. C’est ainsi The Last Of Us Part II !

02h03 – Après un peu de publicitĂ©, retour de la cĂ©rĂ©monie ! Nous dĂ©couvrons le premier gameplay de la Saison 01 du nouveau Call of Duty Warzone. Le contenu gratuit arrivera dès le 16 dĂ©cembre prochain.

02h05 – Petit moment de pause et de douceur avec la symphonie de Londres qui interprète les plus grande musique des jeux Super Mario pour fĂŞter les 35 ans de la licence !

02h06 – Annonce de Season, la nouvelle exclusivitĂ© de la PS5 qui propose une direction artistique sublime ! Il semblerait que ce soit un jeu poĂ©tique Ă la Flowers ou The Journey.

02h09 – Place dĂ©sormais Ă la remise du prix du jeu « Game for Impact » qui vise Ă faire bouger les choses et changer les mentalitĂ©s. Le prix revient ainsi Ă Tell Me Why, l’excellent jeu des français Dontnod Entertainement que nous avons pu tester sur Presse-citron.net.

02h11 – Nouvelle world premiere avec un certain.. Vin Diesel ! Cette fois, ce n’est pas dans Fast & Furious, mais dans un mystĂ©rieux jeu avec des dinosaures. Visuellement c’est très beau, mais les animations ne sont pas incroyables. Il s’agit tout simplement de Ark II !

02h16 – Une nouvelle World Premiere avec un jeu qui met encore en scène des dinosaures mais en version cartoon. Nous retrouvons Ă©galement un chevalier sur le dos d’un dinosaure. L’univers semble spĂ©cial, mais mature malgrĂ© le cĂ´tĂ© cartoon. Et il s’agit finalement de la sĂ©rie animĂ©e Ark !

02h18 – Place maintenant Ă l’annonce de la Saison 3 de Fall Guys qui sera sur le thème de la neige pour les fĂŞtes de NoĂ«l avec de nouveaux skins pingouins, bonhomme de neige, et autres nounours.

02h20 – Nouvelle annonce avec le trailer Odyssey de Elite Dangerous qui arrivera en early access dĂ©but 2021. avec encore un Le titre sublime graphiquement.

02h21 – Nouvelle page de publicitĂ©.

02h25 – Tom Holland (Spider-Man et Nathan Drake dans le film Uncharted), et Nolan North (Nathan Drake dans le jeu Uncharted) sont prĂ©sents pour rĂ©compenser le meilleur jeu mulijoueur. Le prix revient donc Ă Among Us ! On espère avoir un petit trailer du film Uncharted quand mĂŞme !

02h28 – Pas d’Uncharted, une prestation de cinq secondes pour Tom Holland et de quinze secondes pour Nolan North. Annonce du prochain jeu et il s’agit d’Evil Dead The Game qui arrivera en 2021.

02h30 – Cela enchaĂ®ne avec un nouveau trailer du prochain jeu Capcom sur Nintendo Switch. Il s’agit de Ghost’n Goblins, un sympathique jeu en 2D qui reviendra en fĂ©vrier 2021 avec une compilation de jeux arcade.

02h31 – Pour la catĂ©gorie du meilleur jeu indĂ©pendant, HadĂ©s remporte le prix. Pour le meilleur soud-desing, c’est un prix pour The Last Of Us Part II. Final Fantasy VII Remake remporte le prix du meilleur jeu RPG. Tandis que les français de chez Asobo Studio remportent le prix du meilleur jeu de simulation avec Microsoft Flight Simulator ! Pour le meilleur doublage, le prix revient Ă Ghost of Tsushima. Mortal Kombat 11 Ultimate remporte le prix du meilleur jeu de combat.

02h33 – Microsoft Flight Simulator s’annonce via un nouveau trailer sublime sur Xbox Series X pour l’Ă©tĂ© 2021.

02h36 – Nouveau trailer pour le jeu des Ă©quipes de Housemarque sur PlayStation 5. Il s’agit de Returnal, un jeu dans une ambiance assez glauque.

02h43 – Josef Fares est prĂ©sent comme très souvent aux Game Awards. Ce dernier nous prĂ©sente donc un nouveau trailer de son prochain jeu : It Takes Two.

02h47 – L’ancien patron de Nintendo Regis Fils AimĂ© est prĂ©sent pour remettre le prix de l’innovation dans l’accĂ©ssibilitĂ©. Et ce prix revient Ă The Last Of Us Part II et c’est largement mĂ©ritĂ© !

02h48 – Nouvelle world premiere avec cette fois le nouveau jeu de Bethesda Softworks. Il s’agit de l’extension « Les Portes d’Oblivion » pour The Elder Scrolls Online.

