Pourquoi Microsoft a fait le choix surprenant de présenter la Xbox Series X aux Game Awards ?

Cette fin d’année 2019 est clairement placée sous le signe de la nouvelle génération de Microsoft avec la Xbox qui ne cesse de faire parler d’eux. Et pour le moment, mis à part quelques soucis de communication autour du nom de la prochaine console (qui s’appelle tout simplement « Xbox »), on ne peut pas faire de gros reproches à Microsoft. Aujourd’hui, nous apprenons une petite anecdote concernant le choix de Xbox de dévoiler sa nouvelle console lors des Game Awards 2019.

Habituellement, l’annonce d’une nouvelle console de nouvelle génération est un événement à marquer d’une croix rouge dans l’histoire d’une firme. Ce genre d’événements est souvent fait lors d’une conférence dédiée, que ce soit lors de grands rendez-vous comme l’E3 qui reste un incontournable, où lors d’événements dédiés comme en 2013 où Microsoft avait organisé un événement spécial pour dévoiler la Xbox One en mai 2013.

Pour cette nouvelle génération, Xbox a fait le choix de surprendre tout le monde en dévoilant le nom, mais aussi le design de sa nouvelle console lors des Game Awards qui sont devenus au fil des ans un rendez-vous incontournable. Phil Spencer, patron de la firme est revenu sur cette annonce et explique pourquoi ce choix a été fait de la part du géant américain.

Les Game Awards sont un rendez-vous qui, pour nous, célèbre le meilleur de la capacité créative de l’industrie, et c’est la raison pour laquelle nous y avons dévoilé cette console. Ce n’est pas une question d’ego. Il ne s’agissait pas de répondre à nos besoins […] Et allez-y avec cette annonce, dans cette cérémonie, cela semblait être le bon endroit pour le faire, dans la célébration de grands jeux.

Alors que tout le monde pendait que Microsoft aller attendre l’E3 pour dévoiler la fameuse bête, la firme a pris tout le monde par surprise. Mais du coup, quels sont les plans pour l’E3 ? Là encore, Xbox et les équipes de Phil Spencer ont pensé à tout.

Quand je pense à l’E3 2019, je me dis que j’aime cet événement. L’énergie des fans, Keanu, tout cela était incroyable. La sortie de Gears, la sortie de The Outer Worlds, la sortie de Project xCloud, voir le Game Pass en croissance continue, puis le X019 à Londres il y a un mois, c’était fantastique. Je sens juste que nous traversons un bon moment. Je suis confiant quant à l’emplacement de Xbox, alors que nous avançons jusqu’en 2020, et le prochain catalogue de jeux semble impressionnant. Je suis vraiment excité pour l’E3 2020. Nous préparons un grand événement.