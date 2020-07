Livre blanc gratuit : découvrez comment un CRM adapté fait grandir votre PME

C’est un défi quotidien pour toutes les entreprises. Trouver des clients et les séduire pour instaurer une vraie relation sur la durée n’est jamais évident. C’est d’autant plus compliqué pour les PME qui font face à des consommateurs de plus en plus exigeants. Dans ce contexte difficile pour les chefs d’entreprises, la mise en place d’un CRM adapté prend tout son sens.

Salesforce, qui s’est taillé une très solide réputation dans le domaine de la gestion de la relation client, propose un grande guide complet, téléchargeable gratuitement, pour vous aider à comprendre comment un bon CRM peut permettre de s’imposer. Il s’adresse aux nouveaux venus qui lancent leur entreprise, mais aussi à tous ceux qui veulent explorer des pistes pour améliorer et renforcer leur relation client.

Télécharger le livre blanc gratuit

Gagner en compétitivité grâce à un outil client adapté

Au menu de ce livre blanc, vous retrouverez les résultats d’une étude menée suite à l’implantation de ce type de solution dans des organisations. Dans le détail, on peut par exemple voir qu’un CRM peut améliorer les ventes jusqu’à 30 %, la productivité des équipes commerciales jusqu’à 35 % et la satisfaction des clients de 35 % également. Autant de chiffres qui démontrent l’efficacité d’une gestion de la relation client qui colle au plus près des besoins d’une PME.

Salesforce se veut résolument volontariste et souligne que les entreprises de taille modeste ont de plus de en plus leurs chances dans un monde où les technologies commerciales évoluent très rapidement. Les PME équipées de bons outils peuvent ainsi rivaliser avec les plus grands groupes dont la taille peut parfois devenir un obstacle.

Dès lors, l’installation d’une plateforme CRM peut permettre d’évoluer en collectant et en gérant les informations des interactions d’une entreprise avec ses clients et fournisseurs. Il devient ensuite possible de communiquer beaucoup plus intelligemment avec son audience et de mieux comprendre et gérer son cœur de cible.

Des exemples concrets d’une utilisation réussie d’outils CRM

L’utilisation d’une solution CRM est également un moyen de libérer du temps pour un chef d’entreprise et ses collaborateurs. En stockant les informations sur une plateforme adaptée, c’est donc un gage d’efficacité pour une PME qui pourra se concentrer sur l’essentiel et mieux prioriser ses objectifs.

Si une PME choisit de recourir à un CRM, encore faut-il choisir la bonne plateforme. Pour Salesforce, il convient de se diriger vers une solution évolutive. Les mises à niveau se doivent aussi être automatiques. L’utilisation d’un CRM basé sur le cloud peut également présenter plusieurs avantages. Tandis que le télétravail est en train de se populariser, les collaborateurs pourront ainsi accéder aux données où qu’ils soient. Enfin, le cloud est aussi une solution économique car les coûts globaux diminuent du fait de l’absence d’installation spécifique.

Dans ce guide gratuit proposé par Salesforce, vous pourrez également retrouver plusieurs exemples de clients qui ont choisi de faire confiance à l’entreprise californienne. Snowleader, Maisons du Midi, ou encore Oshibori Concept, opèrent dans des secteurs différents mais toutes ont pu constater et apprécier l’impact très concret de cette solution dans la réussite de leurs activités.

Le livre blanc de Salesforce réussit à convaincre de l’intérêt d’une plateforme CRM pour les PME. Ces dernières n’ont plus à rougir face aux grands acteurs de leurs marchés respectifs et disposent désormais d’outils adaptés pour tenter de grandir à leur tour.

