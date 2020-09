L’offre Amazon Music HD maintenant disponible en France (avec trois mois gratuits)

Parmi la longue liste des services proposés par le géant américain Amazon, outre Twitch et Prime Video, on retrouve également une alternative à Spotify et autres Deezer, à savoir Amazon Music. A noter que les clients Amazon Prime peuvent bénéficier d’un service gratuit baptisé Prime Music qui permet d’accéder à un catalogue de 2 millions de titres, avec des fonctionnalités plus restreintes. Le service est similaire à Amazon Music, mais il est beaucoup plus limité.

Découvrir Amazon Music Unlimited

Amazon Music bascule en HD

Toujours est-il qu’Amazon a décidé, comme Robert Pirès en son temps, de muscler son jeu, puisque le groupe lance en France une nouvelle offre « HD ». Ainsi, pour 5€ de plus par rapport à un abonnement Amazon Music classique (soit 14,99€/mois), l’abonné peut écouter des millions de titres en qualité HD/CD, soit une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz pour 16 bits de profondeur. en « Ultra HD », on passe à du 192 kHz en 24 bits (et donc en Hi-Res Audio).

En ce qui concerne l’appellation « HD », Amazon explique en toute transparence : « Nous avons choisi de simplifier en utilisant le terme HD, car cela est plus simple à comprendre pour l’utilisateur. Les clients sont habitués à ce terme grâce aux téléviseurs. » Dans un autre registre, rappelons que Nintendo aussi avait opté pour l’appellation « HD » pour qualifier les vibrations des joy-con de sa Switch. Après tout…

Une nouvelle offre qui vise un public plus « adulte », et qui souhaite venir concurrencer un autre géant du streaming audio HD, à savoir Qobuz. Selon diverses études, le marché du streaming audio est en très forte hausse chez les 35-64 ans, qui souhaitent disposer d’une restitution audio de qualité, quitte à payer un abonnement plus cher que ce que proposent Apple Music et Spotify.

Rappelons qu’il y a quelques mois maintenant, Deezer avait décidé de baisser le prix de son offre « HD », en passant de 19,99 euros à 14,99 euros. Pour Amazon, c’est l’occasion rêvée pour (re)mettre en avant son enceinte connectée Echo Studio, compatible avec le rendu « audio HD ».