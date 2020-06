Lovecraft Country : Jordan Peele récidive dans l’horreur

Jordan Peele compte à son actif certains des meilleurs films d’horreur de ces dernières années. Entre Get Out et Us, il a réussi à nous faire trembler dans les salles obscures de façon répétée. Si on regrettera son projet raté Hunters sur Amazon Prime Video, on y voit surtout une erreur de parcours, indigne de ce qu’il a pu montrer jusque-là. Autant dire que son retour dans le registre de l’horreur, dans une série, a de quoi nous rendre pour le moins impatients. On vous présente Lovecraft Country, son dernier projet en date.

Lovecraft Country, un projet qui résonne dans l’actualité

Cette série qui sera mise en ligne sur HBO Max aux Etats-Unis et OCS en France au mois d’août prochain, recèle, il faut le reconnaître un vrai potentiel. De quoi parle-t-on ici ? La série imaginée par Misha Green (la scénariste de UnderGround) nous emmène dans les années 50 aux Etats-Unis. Le personnage principal, Atticus Black (Jonathan Mayors vu dans The Last Black Man in San Francisco) se met à recherche de son père qui a disparu (Michael Kenneth Williams) avec son oncle Georges (Courtney B. Vance) et son amie Laeticia (Jurnee Smollett-Bell). Un road-trip d’un genre très particulier puisque c’est une plongée à la fois dans l’Amérique raciste de l’époque et dans l’univers des monstres de Lovecraft.

Si le sujet se déroule dans le passé, il est pourtant particulièrement actuel, quand on regarde les émeutes qui agitent les Etats-Unis sur la question raciale. Jordan Peele est engagé là dans une thématique qui lui tient à cœur et il est accompagné par J.J Abrams. A la réalisation des épisodes on retrouve aussi Daniel Sackheim, Yann Demande ou David Knoller. Le trailer que vous pouvez découvrir ci-dessous s’annonce particulièrement prometteur et angoissant.