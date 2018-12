Lovot : un robot qui ne sert à rien, mais il est si adorable qu’on le veut quand même !

Cela peut prêter à sourire dans un monde où c’est le nombre de fonctionnalités qui déterminera l’utilité et donc le succès d’un produit, pourtant la société japonaise Groove X a mis au point un robot domestique qui ne sait rien faire de ses 10 doigts ( s’il en avait ! ). En réalité, il ne réalisera qu’une seule tâche, qu’il effectue à la perfection: se faire aimer des membres de son foyer.

Lovot : le robot qui a un cœur grand comme ça…

C’est typiquement le type de gadget dont raffolent les japonnais, mais le robot Lovot à toutes les chances de se faire aimer dans les maisons du monde entier. On doit une partie de la création du robot domestique Lovot, à Kaname Hayashi, qui était de la partie pour le fameux robot Pepper. Le Lovot ne mesure que 45 centimètres et ne pèse que 3 kilos, mais il a tout d’un grand dans le domaine de l’amour…

Son apparence fait craquer les japonais, avec son allure de créature difficile à déterminer, entre le chiot, le manchot ou le hibou. Son revêtement en fourrure donne également envie de le blottir contre soi, comme une peluche. La société Groove X souligne : » Ce robot ne vous soulagera en rien, il ne fera aucune tâche à votre place. En revanche, tout a été pensé pour qu’il génère un maximum d’attachement « .

Être aimé d’un robot à un prix… relativement élevé

Le robot est sensible aux chatouilles, émet des sons, peut rire ou faire apparaître de multiples expressions adorables, que tous les membres de la famille apprendront à aimer. De plus, pour créer le plus de contacts physiques avec les habitants de la maison, sa fourrure est sensible au toucher et le robot se réchauffe pour donner envie de le garder dans les bras.

Niveau technique, sa fiche indique : deux processeurs de quatre et six cœurs, épaulés par 8 et 4 Go de RAM. Sa batterie au lithium dispose d’une autonomie de 45 minutes, rechargeable en 15 minutes. Le constructeur plaisante en évoquent une intelligence légèrement supérieure à celle d’un hamster et le Lovot se déplace à la vitesse de 3 km/h maximum. Le robot peut reconnaître une centaine de personnes différentes grâce à ses capteurs. Le robot est capable de cartographier son environnement pour se déplacer dans la maison.

En revanche, il n’est pas certains que beaucoup de familles feront le choix du Lovot, car pour se faire aimer, il faut aussi mettre la main au portefeuille. Le robot Lovot sera commercialisé à 3000 dollars, auxquels il faut ajouter un abonnement de 90 dollars par mois… On l’aime tout de suite un peu moins fort !