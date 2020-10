Lucifer : cet autre roi des Enfers qui serait au casting de la saison 6

Tom Ellis et Lucifer vont nous faire le plaisir d’une sixième saison sur Netflix. Si les derniers épisodes mis en ligne ne sont pas forcément les meilleurs de la série, on nourrit tout de même de nombreuses interrogations, en grande partie grâce à un cliffangher particulièrement réussi. On a déjà fait le tour de ce que l’on pourrait attendre des prochains épisodes qui devrait notamment introduire Dieu de façon plus détaillée puisque l’on a simplement pu le voir pendant quelques instants. Et il se pourrait bien que les prochains épisodes nous réservent une nouvelle surprise.

Un second Lucifer ?

Comme le relaie le site spécialisé CBR, on a en effet après il y a quelques jours que le tournage de la prochaine saison de Lucifer avait commencé. C’est Joe Henderson, le co-showrunner qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter.

Mais, si on en croit une réaction bien particulière, il pourrait être accompagné à l’écran. En effet Mark Sheppard, a réagi à travers son propre compte twitter avec un « Cough » qui correspond peu ou prou à un toussotement. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l’acteur, c’est celui qui a joué Lucifer mais dans la série Supernatural.

Cough…. — Mark Sheppard (@Mark_Sheppard) October 6, 2020

Ce commentaire peut être interprété de bien des manières. Certains fans espèrent qu’il s’offre une apparition à l’écran. Après tout, on avait aussi eu le droit à un crossover entre Legends of Tomorrow et Supernatural. Ce serait un clin d’oeil plutôt drôle et qui devrait ravir les fans.

Mais, il s’agit peut-être tout simplement de Mark Sheppard qui se rappelle au bon souvenir du showrunner de la série en espérant une invitation. En 2018, quand Netflix avait repris la série, il avait déjà tendu une perche. En attendant, on a le droit de continuer à rêver.