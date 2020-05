Lucifer sur Netflix : des scènes inédites de la saison 4 dévoilées

C’est sans doute l’une des séries les plus attendues de l’été. Normalement, la saison 5 de Lucifer doit arriver dans les prochains mois sur Netflix. Mais aucune date de diffusion n’a encore été annoncée et les rumeurs se multiplient notamment sur une éventuelle annulation de la saison 6. Alors que les semaines tournent, on commence quand même à s’impatienter. Bonne nouvelle, des images publiées par les médias américains vous aideront à patienter.

Les images qui ont été coupées au montage, font partie des bonus de l’édition DVD qui a été dévoilée aux Etats-Unis. Au programme, des séquences entre Chloé, la détective jouée par Lauren German et Lucifer incarné par Tom Ellis. Les fans savent que cette quatrième saison n’a pas été tendre avec eux, même si on évitera de vous donner trop de spoilers, si vous n’êtes pas à jour.

Dans ces premières images, c’est l’humour qui est au rendez-vous avec Lucifer qui tente de préparer le rendez-vous idéal pour Chloé et lui pose notamment plein de questions, entre singes, latex et vertiges. Mauvaise nouvelle, la fin de cette soirée, diffusée dans l’épisode 2 n’est pas si romantique.

Heights? Monkeys? Latex? What dates could he be planning? Maybe he went with the helicopter to San Fran since she gave a definite answer. New 402 deleted scene, with thanks to EW. Brightened up a bit since scenes are always so dark. #Lucifer pic.twitter.com/iixSlYKwFh

— Lev 🎞 (@neuralcluster) May 11, 2020