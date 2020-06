Lucifer sur Netflix, la saison 6 sera aussi la dernière

Lucifer et Netflix aiment visiblement alterner le chaud et le froid avec les fans. On a commencé la semaine avec un teaser particulièrement « hot », destiné à faire patienter les fans avant l’arrivée de la saison 5 de la série. Une séquence vidéo qui a permis aux fans de se replonger dans certains des meilleurs moments de la série. Dès le lendemain, deux nouvelles annonces sont tombées.

Lucifer, le Diable vous salue

En effet, comme on le supposait déjà depuis plusieurs mois, il y avait bien une volonté d’offrir une sixième saison à la série Lucifer, portée par l’acteur Tom Ellis. Mais, en raison de négociations parfois compliquées, rien ne semblait jusque-là être 100 % assuré. Un accord aurait finalement été signé entre l’acteur et les showrunners à la fin du mois de mai. On attendait quand même la confirmation officielle de Netflix.

C’est chose faite avec une nouvelle petite vidéo qui nous confirme que la série a bien été renouvelée pour une sixième saison. Une bonne nouvelle pour les fans, mais qui s’accompagne d’une autre, sans doute moins appréciée. La sixième saison sera aussi la dernière. Pour l’occasion Netflix se permet aussi un petit jeu autour du nombre 6 et de ce qu’il représente dans les croyances populaires pour le Diable.

the devil made us do it. 😈 #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV — Lucifer (@LuciferNetflix) June 23, 2020

La cinquième saison arrivera sur Netflix à partir du 21 août. Huit épisodes seront alors mis en ligne. La seconde partie de la saison, elle aussi composée de huit épisodes, seront mis en ligne à une date ultérieure.

On ignore encore à l’heure actuelle de combien d’épisodes sera composée la sixième saison. Mais qu’il y en ait 6, 10, 16 ou 20, les fans devraient apprécier à sa juste valeur cet ultime baroud d’honneur du Diable. Après tout, c’est bien grâce à eux que la série a été sauvée par Netflix.