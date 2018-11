Luka Sabbat, l’influenceur poursuivi pour ne pas avoir (assez) influencé

Une valeur de 60.000 dollars pour Luka Sabbat

On sait déjà que le monde des influenceurs n’est pas forcément le plus sexy du monde. Alors bien sûr, il implique souvent des gens dotés d’un physique séduisant, qu’ils soient des femmes ou des hommes, mais derrière les beaux atours, se cachent parfois de tristes réalités comme on l’a appris récemment au sujet des marques de tabac qui paient pour avoir une image « cool ».

Bien sûr, pour ceux qui participent au système, c’est une bonne affaire. Même ceux qui travaillent à dénigrer la concurrence réussissent à gagner de très belles sommes. Tout va bien dans le meilleur des mondes ? Les choses sont un peu plus compliquées et évoluent, comme le découvre amèrement Luke Sabbat.

Acteur, starlette, et influenceur, il a passé un deal avec la société PR Consulting Inc. pour faire la promotion des lunettes Spectacle. Un deal valorisé à 60.000 dollars qui n’a pas été honoré du point de vue de l’entreprise, qui a donc porté l’affaire en justice.

Les limites du monde de l’influence

D’un point de vue contractuel, il devait apparaître dans 3 trois stories et une photo sur son mur avec les fameuses lunettes. Or, il n’aurait posté qu’une seule photo. Par ailleurs, Luke Sabbat aurait exprimé une certaine réticence a être photographié en public avec les lunettes. Suffisant pour qu’on lui réclame 90.000 dollars.

Techniquement, c’est uniquement un détail contractuel, mais il révèle aussi les difficultés à gérer le monde des influenceurs. Estimer la vraie valeur de la promotion numérique, mais aussi s’assurer de la fiabilité dans un monde plutôt fluctuant devient un réel défi. Surtout, on imagine que c’est par manque d’intérêt pour la marque qu’il n’a pas plus mis en avant les lunettes. Une réalité que Snapchat n’a pas forcément envie d’entendre. Une célébrité russe a récemment été surprise avec un iPhone malgré un deal promotionnel avec Samsung. Plutôt gênant…

