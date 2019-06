Lydia franchit les 2 millions de clients et s’attaque désormais à l’international

Lydia, c’est l’une des plus belles histoires françaises dans la fintech : fondée en 2013, la jeune pousse s’est depuis imposée en France comme l’une des références pour les paiements. Mais au delà de créer des cagnottes et faciliter les remboursements entre amis, Lydia offre aussi la possibilité d’agréger ses comptes bancaires sur une seule et même application mobile ou utiliser le paiement mobile Apple Pay / Google Pay / Android Pay. Aujourd’hui, elle propose même une carte Lydia qui permet de payer et retirer partout dans le monde.

+1 million de clients en moins d’un an

La recette séduit puisque la société a annoncé lors de VivaTech avoir franchi les 2 millions de clients. La performance est d’autant plus belle qu’elle a réussi à doubler le nombre de ses utilisateurs en moins d’une année ! Dans un article publié sur son blog, la fintech précise que « chaque mois, plus de 100 000 français créent un compte Lydia. 40% d’entre eux utilisent l’application tous les mois ».

Si pour le moment, Lydia s’est concentrée sur le marché français, elle vient tout juste de dévoiler ses ambitions à l’international : « d’ici à la fin de l’année 2019, nous proposerons toutes les fonctionnalités de Lydia aux 340 millions d’habitants de la zone Euro ». De quoi faire pâlir ses homologues Revolut, N26 ou Transferwise qui, chacun sur leurs segments, tentent d’asseoir leur position en Europe.

Un compte (vraiment) commun

Alors que Revolut réfléchit sérieusement à mettre en place une solution pour créer des cagnottes communes, Lydia est encore une fois un cran plus loin : elle donne désormais la possibilité à ses utilisateurs de partager leurs comptes – avec leur famille ou leurs amis – en un seul clic.

Fini la complexité de l’ouverture d’un compte joint (même dans une banque en ligne), Lydia propose désormais un « Compte Partagé » où tous les co-titulaires peuvent réaliser des opérations (versements, retraits, paiements). Ce Compte Partagé est sans limite d’utilisateurs, il peut donc convenir aussi bien à un couple qu’à un groupe d’amis !

Comme pour la majorité des services sur Lydia, le compte commun est gratuit. Le compte Premium disponible à 2,99€ par mois permet d’accéder à des services bancaires plus sophistiqués, et permet surtout de faire sauter les limites et plafonds sur certaines transactions (paiement sans contact, virements etc).