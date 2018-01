MaddAddam : une autre oeuvre de Margaret Atwood va être adaptée en série

Trilogie apocalyptique signée par l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, MaddAddam va être adaptée en série.

En 2017, le service Hulu avait mis à l’honneur une adaptation en série du roman The Handmaid’s Tale, une dystopie difficile dans laquelle la protagoniste n’avait pour rôle que celui de mère porteuse. Souvent dure à regarder les yeux complètement ouverts, la série racontait comment une crise environnementale avait entièrement remis en question le droit des femmes et leur capacité à vivre librement. Pour résumer le récit, une phrase de Simone de Beauvoir s’applique parfaitement : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ». Récompensée aux Emmy Awards, la série avait aussi remporté un franc succès auprès du public. Si Captive, un autre roman d’Atwood a lui aussi été adapté en une mini-série, Hollywood ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin.

MaddAddam, une autre œuvre dystopique

Selon les informations du site web Deadline, Anonymous Content (M. Robot) et Paramount Television (NCIS) ont tout deux acquis les droits leur permettant d’adapter la trilogie de l’auteur à l’écran. Suite à l’annonce de cette collaboration avec les sociétés de production, Margaret Atwood a révélé être : « très heureuse de la vision que m’ont décrit [les producteurs et la présidente de Paramount TV] ainsi que la superbe présentation qu’ils ont mise en œuvre. J’ai vraiment hâte de travailler avec eux ».

Concernant la trilogie MaddAddam, l’ouvre est composée de trois romans : Oryx and Crake, The Year of the Flood et MaddAddam. Dystopique comme l’est The Handmaid’s Tale, l’oeuvre dépeint un mondial dans lequel une partie du monde a été exterminée par une épidémie que l’homme a créé. Dans cet univers mortifère, des groupes essayent de combattre pour survivre, des émotions naissent.

Une fois de plus, la réalisation s’annonce prometteuse.