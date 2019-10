Magento, le CMS spécialisé dans le e-commerce, va bénéficier des outils d’Adobe

En mai 2018, Adobe rachetait Magento pour la coquette somme de 1,68 milliard de dollars. Un deal important pour l’entreprise qui lui permettait notamment de compléter sa plateforme Adobe Experience Cloud. Plus d’un an plus tard, Magento a profité de la conférence MagentoLive qui se tient jusqu’à jeudi à Amsterdam pour faire de nouvelles annonces. Le CMS, qui est spécialisé dans le e-commerce, va s’appuyer sur la gamme de technologies développées par Adobe.

Magento va permettre à ses clients de bénéficier d’une recommandation personnalisée basée sur une analyse des comportements d’achats. Ce nouvel outil se basera sur l’IA Sensei développée par Adobe. « Nous effectuons des recommandations depuis des années, mais nous avons retravaillé l’ensemble pour qu’il soit pilotée par Adobe Sensei », précise Peter Sheldon, le directeur principal de la stratégie chez Adobe. Cette fonctionnalité très prometteuse pour les entreprises sera proposée à partir de janvier dans le cadre d’un programme d’accès anticipé.

Magento va intégrer Adobe Stock

Selon Brent Leary, le fondateur de CRM Essentials, cet accès facilité à Sensei représente une opportunité réelle pour les PME clientes de Magento. « Cela fournira une analyse complète de bout en bout des types de contenu qui convertissent les clics des clients en achats, ou en abonnements. Et avoir une compréhension plus claire du parcours du consommateur permet d’automatiser les actions les plus efficaces », souligne l’expert.

Magento va par ailleurs intégrer Adobe Stock et sa vaste banque d’images, ce qui représente là encore un atout important pour les utilisateurs du CMS qui ont besoin de visuels adaptés. Adobe Stock n’est d’ailleurs pas la seule sur le marché et de nombreux autres concurrents proposent des images libres de droit.

Avec cette annonce Adobe espère bien damer le pion à la concurrence. Il faut toutefois noter qu’il existe d’autres alternatives pour gérer du contenu en ligne. WordPress est le plus connu des CMS mais on peut aussi citer Drupal, Weebly ou encore Wix.