Mais pourquoi Apple s’appelle Apple ?

Si la légende veut qu’une faute de frappe ait contribué à créer le nom que porte Google aujourd’hui, la naissance du nom d’Apple est un peu trouble, si bien que plusieurs versions existent.

« Apple », pour l’amour du fruit ?

La première version autour du nom « Apple » veut que Steve Jobs ait proposé ce nom à Steve Wozniak alors qu’il travaillait dans une ferme de l’Oregon qui proposait des pommes, soit la traduction française du terme « Apple ». Il se pourrait également que les pommes aient été le fruit préféré du cofondateur, selon la biographie dévoilée après son décès en 2011.

À ce sujet, l’ancien vice-président de Palm, Éric Benhamou, confie : « J’étais dans la Silicon Valley à l’époque de la création d’Apple. À la sortie de l’autoroute 280, à Cupertino, dans les années 1970, il y avait un grand verger avec des abricotiers et des pommiers. Job a choisi le fruit du pommier, la pomme ».

Une autre hypothèse se base sur l’affection de Steve Jobs pour les Beatles, qui ont nommé leur maison de disque Apple Corps. Si la référence a pu être un potentiel hommage, le groupe de musique ne l’a pas pris de la sorte. Un premier accord permettant à Apple de continuer sous ce nom -sans lancer de produit lié à la musique- a été passé en 1981, contre 80 000 dollars. Néanmoins, il n’aura pas fallu longtemps pour les deux entités se retrouvent en conflit, au point qu’Apple a été poursuivi en 1989, car ses ordinateurs permettaient des fonctionnalités liées à la musique. En 1991, la marque à la pomme verse finalement 25 millions de dollars au label. À cette époque, Steve Jobs n’a pas à gérer ce conflit parce qu’il est éloigné de l’entreprise qu’il a lui-même fondée avant de revenir en 1996. Un dernier accord a finalement été signé des années plus tard, lorsque la firme a lancé l’iPod et iTunes.

La dernière explication se veut beaucoup plus pragmatique et dénote d’une réelle logique d’entrepreneuriat. En effet, Jobs et Wozniak auraient choisi ce nom pour leur entreprise afin d’apparaître dans les premières pages d’annuaire pour être trouvés facilement grâce à la première lettre de l’alphabet. En somme, les deux cofondateurs auraient pensé SEO avant l’heure, en 1976, date de la création d’Apple Computers, depuis devenu Apple Inc.