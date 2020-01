Mais quel est cet étrange brevet pour la Switch, avec un stylet sur les joycon ?

Si Microsoft reste assez discrète sur ses plans et ne laisse fuiter aucun brevet sur les potentielles technologies de sa nouvelle Xbox. Ce n’est pas le cas de Sony qui met en ligne une multitude de brevets concernant la PS5. Mais également de Nintendo qui ne laisse pas s’échapper quelques plans nous permettant d’envisager l’avenir de la firme. C’était déjà le cas l’été dernier avec les brevets de la manette Super NES. Et aujourd’hui, de nouveaux schémas semblent indiquer que Big N va intégrer prochainement des stylets tactiles sur les joycon de sa Nintendo Switch !

Nouveau jeu ou nouvelle fonctionnalité pour la Switch ?

La Switch serait-elle en train de se rapprocher un peu plus de la fameuse Nintendo DS ? En tout cas, avec ce nouveau brevet, la nostalgie est bien présente ! Car oui, la nouvelle console de Big N pourrait bientôt proposer un stylet tactile comme c’était le cas avec la Nintendo DS.

Dans ce brevet, déposait par Nintendo auprès de Let’s Go Digital, l’organisme américain des brevets et des marques. On y voit un stylet tactile qu’il est possible de venir clipser sur les joycon comme c’est actuellement le cas avec les dragonnes de protection. Une fois cela fait, il sera possible d’utiliser le tactile sur l’écran de sa Nintendo Switch. Les stylets disposent ainsi des deux boutons « L » et « R ». Ils pourront vibrer, et permettre différentes utilisations. Idéal pour des jeux comme le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima qui vient de sortir sur la Switch et qui avait justement fait ses premiers pas sur la Nintendo DS. Et dont l’utilisation du stylet ne sera pas un luxe.

Le brevet explique également que le stylet sera capable de dessiner plusieurs épaisseurs de traits. Ainsi, en utilisant uniquement le stylet, il sera capable de tracer un trait fin. Si vous appuyez sur la touche « X », un trait plus épais sera alors tracé. Enfin, Let’s Go Digital précise que le stylet fonctionnera uniquement avec la Switch en version portable et non en version dock sur la TV. Cette fonctionnalité pourra marcher sur la dernière Nintendo Switch Lite sous condition d’avoir des joycons additionnels.