Après Mario Kart Tour, Nintendo propose désormais deux formules (payantes) pour Animal Crossing

Un abonnement (aussi) pour Animal Crossing

Il y a quelques semaines maintenant, Nintendo a lancé son tout dernier jeu mobile, Mario Kart Tour. Une adaptation évidemment très (très) attendue par les joueurs du monde entier, et bien qu’un peu décevant, le titre a néanmoins explosé les compteurs de téléchargements, se hissant (très largement) à la première place des jeux mobiles made in Nintendo.

Un Mario Kart Tour décevant également au niveau de son business model, avec un téléchargement gratuit certes, mais de nombreux achats in-app très (trop) largement mis en avant, sans oublier la possibilité de souscrire à un abonnement mensuel (payant), le Pass Or, pour profiter de davantage de fonctionnalités.

Certes, le modèle économique employé avec Super Mario Run avait été un échec pour Nintendo, mais difficile pour les joueurs de profiter sereinement d’un jeu avec une profusion de publicités à l’écran…

Deux abonnements pour Animal Crossing

Néanmoins, du côté de chez Nintendo, on semble se satisfaire de ce modèle, à tel point qu’on a décidé de le porter sur un autre jeu mobile maison : Animal Crossing Pocket Camp. Déjà monétisé via des achats in-app, le jeu va à son tour accueillir un système d’abonnement, avec deux formules au choix.

Selon Nintendo : « le premier te permettra de choisir un assistant personnel parmi tes campeurs préférés pour qu’il t’apporte son aide dans toutes sortes de tâches. Le deuxième te permettra d’obtenir des gâteaux de la chance exclusifs et du stockage supplémentaire pour tes meubles et tes vêtements grâce à des entrepôts. »

Côté tarifs, on peut opter pour la formule « Joyeux Assistant », contre 3,49 euros/mois. Ce dernier se charge notamment de récupérer les cadeaux du joueur, et d’entretenir le jardin. Les plus addicts pourront souscrire à l’abonnement « Gateaux et Stockages », proposé à 8,99 euros/mois. Le joueur a alors accès à une nouvelle boutique spéciale, mais aussi un entrepôt XXL. Les joueurs qui opteront pour les deux formules (car oui, c’est possible) bénéficieront en plus d’un temps de fabrication réduit, ce dernier passant de 24 heures à 30 minutes.

Rappelons tout de même que depuis son lancement en fin d’année 2017, Animal Crossing Pocket Camp a rapporté plus de 110 millions de dollars à Nintendo. Cela reste loin, très loin, de Fire Emblem Heroes, qui a de son côté rapporté près de 620 millions de dollars…