Sur Mars, la sonde InSight a déployé le sismomètre français SEIS

Dans un communiqué du 19 décembre, la NASA a annoncé que la sonde InSight avait déployé le sismomètre SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) avec succès. Comme l’indique le CNES, l’opération a duré une dizaine de minutes, période durant laquelle la pince s’est chargée de soulever le précieux instrument pour être déposé au sol, à environ 1,60 mètre de l’atterrisseur.

InSight déploie SEIS pour qu’il écoute « battre le cœur de Mars »

Durant près de deux ans, le sismomètre SEIS sera chargé d’étudier l’activité tectonique de la planète, des analyses qui serviront à déterminer la structure interne de Mars. Grâce à ces informations, les scientifiques pourraient alors savoir, à plus long terme, s’il y a eu de la vie sur la planète rouge dans le passé. Si c’est le cas, ils pourraient également comprendre pourquoi celle-ci s’est arrêtée un jour et éviter que cela n’arrive sur la Terre.

Il est prévu que l’instrument soit recouvert d’un bouclier qui le protégera du vent et des basses températures qui sévissent sur la planète Mars. À la fin du mois de janvier, une sonde allemande du nom de HP3 rejoindra SEIS pour planter un thermomètre allant jusqu’à cinq mètres de profondeur. Dès lors, les premiers réglages pourront commencer, ainsi que la mission de SEIS.

Pour rappel, la sonde InSight est le fuit d’une collaboration de plusieurs années entre le CNES et la NASA. Le 26 novembre, l’appareil s’est finalement posé avec succès sur Mars après six longues minutes durant lesquelles on ne savait pas si l’opération était fructueuse ou non. Cela faisait six ans qu’aucun appareil n’avait pas atterri avec succès sur la planète rouge.

Depuis son arrivée, InSight a également enregistré le bruit du vent. C’était la première fois qu’un instrument capturait le bruit du vent sur une autre planète.

