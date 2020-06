Marvel : pourquoi Frank Grillo n’endossera pas le rôle du Punisher

La majorité des acteurs d’Hollywood seraient sans doute prêts à tout ou presque pour dégoter le rôle d’un personnage principal dans un film Marvel. Mais, Frank Grillo, n’en fait visiblement plus partie. L’acteur qui s’est bâti une image très impressionnante au fil des années, de Zero Dark Thirty (2012) à Wolf Warrior (1 et 2) ou encore le Territoire des Loups (2012). Il a joué un rôle secondaire dans l’univers Marvel, incarnant Brock Rumlow, comme agent d’Hydra au sein du Shield (Captain America : le Soldat de l’Hiver) puis en tenue de Crossbones dans Captain America : Civil War. Mais, pour beaucoup, il est surtout celui qui devrait incarner Punisher. L’acteur ne veut pourtant pas en entendre parler.

Frank Grillo est passé à autre chose

S’il est vrai que les acteurs à avoir joué plusieurs rôles au sein du MCU sont peu nombreux, son nom revient pourtant avec insistance depuis des années pour incarner le Punisher. Jusque-là, le personnage a déjà eu le droit à plusieurs adaptations, étant incarné par Dolph Lundgren, Ray Stevenson, Thomas Jane et plus récemment Jon Bernthal dans la série Netflix. Sur grand écran, aucun ne s’est révélé très enthousiasmant, malgré le vrai potentiel du Punisher.

A l’horizon 2021, comme les autres personnages Marvel passés chez Netflix, les droits seront de nouveau liés au studio Disney. C’est notamment pour cela que la perspective d’un film Daredevil se rapproche. Interrogé sur la possibilité de le voir jouer le Punisher, Frank Grillo a complètement écarté l’idée .

Ce n’est plus ma trajectoire à présent. Ce n’est pas dans cette direction que la vie m’emmène et mon ami Jon Bernthal a déjà accompli un travail fantastique dans ce rôle. Ma carrière et mes désirs ont beaucoup changé, et je crois que j’ai dépassé tout cette mode des super-héros, et de Marvel.

En espérant qu’il ne regrette pas son choix dans quelques années.