Marvel : pourquoi Spider-Man 3 pourrait être un film très (très) ambitieux

On attend avec une certaine impatience le prochain épisode des aventures de Spider-Man. On sait déjà que l’on devrait à priori retrouver J.K Simmons, dans le rôle de J.Jonah Jameson, l’infâme rédacteur en chef du Daily Bugle. Mais, il pourrait bien s’agir uniquement d’un avant-goût de ce qui nous attend pour le film dont la production devrait en théorie commencer à l’automne. Petit tour d’horizon des dernières révélations.

Spider-Man, un casting XXL

Selon le site We Got This Covered (dont les informations sont à prendre avec prudence), le prochain film Spider-Man se révélerait particulièrement ambitieux. En effet, Tobey Maguire et Andrew Garfield, les deux derniers acteurs à avoir incarné l’homme araignée, seraient eux aussi en discussions pour revenir dans le Spider-Verse de Sony. L’idée serait de les faire travailler ensemble pour affronter plusieurs ennemis différents. Cette théorie, si elle peut sembler un peu tirée par les cheveux, s’intègre pourtant dans le multiverse qui pourrait aussi permettre à Tom Cruise de devenir Iron Man.

Surtout, cela correspond aussi à une autre information qui a été dévoilée récemment. En effet, on a appris que Jamie Foxx, qui incarnait le méchant Electro dans The Amazing Spider-Man 2 devrait lui aussi faire son retour à l’écran. L’annonce a dans un temps été jugée plutôt surprenante puisque l’on parle d’un film très décevant au box-office et les fans ont donc eu du mal à comprendre le retour de l’acteur. Si l’ambition est effectivement de rassembler les différents acteurs de Spider-Man, cela aurait donc du sens.

Quand les premières rumeurs d’un assemblage du trio de Spider-Man à l’écran sont apparues, on pensait plutôt à un projet pour la suite la suite de Spider-Man : New Generation. Mais, cette nouvelle possibilité devrait ravir les fans de l’homme araignée dans les prochains mois.