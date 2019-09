Matrix 4 se dévoile petit à petit

On a encore un peu de mal à se faire à l’idée, il faut le reconnaître. Alors que l’on pensait qu’il n’y aurait pas de reboot ou de nouveaux films Matrix, une suite a finalement été annoncée il y a quelques semaines. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss vont reprendre les rôles de Neo et Trinity. Ce « Matrix 4 » se dévoile désormais peu à peu.

Le défi de taille pour Matrix

Le plus grand challenge qui attend Lana Wachowski, seule aux commandes pour ce nouvel opus ? Eviter d’en faire un nouveau reboot raté, à la façon de tous ses films qui veulent surfer sur un succès passé pour se remplir les poches. Pour beaucoup, la trilogie Matrix fait partie intégrante des symboles de notre pop-culture et a installé beaucoup de références et de procédés qui ont désormais la cote un peu partout ailleurs.

Puisque les fans vont désormais être au rendez-vous, les éléments vont être dévoilés petit à petit. Selon Production Weekly, s’il n’y a pas encore de date de sortie, Matrix 4 aurait un nom de code : « Project Ice Cream ».

Le tournage du film commencerait en février 2020 à Chicago. Un changement radical alors que la première trilogie avait été tournée en Australie. On sait aussi que ce n’est à priori pas Laurence Fishburne qui reprendra le rôle de Morpheus. L’ambition des studios semble être de mettre en scène un acteur plus jeune pour ce même rôle. L’information n’a pas encore été confirmée à 100%. La bonne nouvelle dans tout ça ? Ce n’est pas Will Smith qui devrait reprendre le rôle de Neo. Il ne faut pas croire toutes les vidéos deepfake que vous pouvez voir sur Internet !

Pour le reste, il va falloir s’armer de patience et rester attentifs aux dernières informations qui seront rendues publiques.