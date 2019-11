Mauvaise nouvelle pour la sécurité des Google Pixel et Pixel XL

Ils étaient les premiers smartphones de Google, et les premiers produits dans la nouvelle gamme « Made By Google ». Mais désormais, les Pixel et Pixel XL vont accuser leur âge. Quatre générations ont suivi leur lancement, et l’heure semble être à la fin du suivi technique du produit.

L’information n’est pour l’heure qu’un simple constat. Lors de son lancement, le premier Pixel promettait un suivi de deux ans pour les mises à jour majeures, et de trois ans pour les correctifs de sécurité. L’échéance devrait donc arriver à son terme, et ce début de mois de novembre semble le confirmer.

En effet, la firme de Mountain View n’a toujours pas déployé son correctif de sécurité de novembre sur son ancien smartphone, alors que le reste de la gamme a bien reçu la mise à niveau. Les mises à jour sont nombreuses sur les derniers modèles de Google, alors que nous apprenions il y a quelques heures que la fonction dictaphone intelligent du Pixel 4 va également débarquer sur le Pixel 3.

Les Pixel et Pixel XL tirent leur révérence ?

Il se pourrait qu’un simple retard ait été pris. Mais l’idée que Google laisse désormais de côté ses premiers Pixel semble aller de soi, alors que les smartphones étaient sortis il y a bientôt quatre ans. Désormais, Google pourrait choisir de couper court avec les correctifs de sécurité, qui ne seront plus d’actualité par rapport aux logiciels utilisés sur les smartphones plus récents, que ce sont Pixel 3 et Pixel 4 (lire notre test du Pixel 4).

En tout cas, leurs caractéristiques ne se montrent pas si dépassées que cela. Construit en partie avec l’aide d’HTC, le terminal proposait 4 Go de RAM, et des versions allant de 32 à 128 Go de stockage interne. Le premier Pixel avait également hérité d’un capteur photo de 12,3 MP, développé par Google suite à ses travaux d’équipementier sur les anciens Nexus 5X et 6P.

Il est certain que le smartphone possède encore des utilisateurs. Mais en France, le terminal est très peu connu et loin d’être courant. Il faut dire que Google a attendu jusqu’à 2018 pour commencer à proposer ses smartphones en France, avec la troisième génération de son modèle, le Pixel 3.