Même sans processeurs Intel, les ordinateurs d’Apple prendront en charge Thunderbolt

Cela faisait plusieurs mois que les rumeurs évoquaient cela. Et au mois de juin, lors de sa conférence WWDC virtuelle, Apple a finalement annoncé la transition de ses ordinateurs des processeurs Intel vers des processeurs Apple Silicon basés sur les technologies d’Arm (comme les smartphones). Pourquoi ? Apple espère que ce changement de type de processeur lui permettra de proposer des ordinateurs plus performants, mais qui consomment moins d’énergie. Et les premières impressions sur le kit que la firme a envoyé aux développeurs sont plutôt bonnes. De plus, étant donné que les Macs et les iPhone auront donc une architecture commune, il sera possible d’ouvrir des apps mobiles sur les ordinateurs comme s’il s’agissait d’applications natives.

Cependant, depuis qu’Apple a annoncé cette transition, les utilisateurs se sont demandé s’il sera toujours possible d’utiliser l’interface Thunderbolt sur les prochains Macs. En effet, comme il s’agit d’une technologie développée par Intel, la question était pertinente. Et la bonne nouvelle, c’est que la réponse est oui. « Il y a plus d’une décennie, Apple s’est associé à Intel pour concevoir et développer Thunderbolt, et aujourd’hui nos clients apprécient la vitesse et la flexibilité qu’il apporte à chaque Mac. Nous restons attachés à l’avenir de Thunderbolt et le prendrons en charge sur les Mac avec Apple Silicon », a indiqué un représentant d’Apple cité par le site The Verge.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs

Normalement, le premier Mac utilisant un processeur Apple Silicon à la place des processeurs Intel sortira avant la fin de l’année, probablement lorsque la version stable de macOS Big Sur sera disponible. Mais en attendant, la firme de Cupertino a fourni une machine utilisant le même processeur A12Z que les iPad Pro aux développeurs, afin que ceux-ci puissent se préparer à la transition. Ce kit de développement n’inclut encore pas la prise en charge de Thunderbolt.

Cette précision d’Apple arrive alors qu’Intel, de son côté, vient de donner un avant-goût de la nouvelle interface Thunderbolt 4, qui utilisera les spécifications de l’USB4. Ma prise en charge de cette technologie d’Intel est importante puisque c’est grâce à Thunderbolt que de nombreuses extensions et périphériques peuvent se connecter aux Macs, ce qui permet aux utilisateurs d’étendre les capacités de leurs ordinateurs.