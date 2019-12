Mercedes prépare un sérieux concurrent à la Tesla Model 3

Alors que le monde de l’automobile électrique ne jure que par le Cybertruck, les premières images de la Mercedes-Benz EQS pourraient rapidement faire oublier le pick-up de Tesla. Ce n’est une surprise pour personne le groupe Daimler cherche à électriser la totalité de son parc automobile, mais les photos dérobées cette semaine confirme une nouvelle fois cette information.

La Mercedes EQS est une berline qui va se positionner sur le même segment que la Tesla Model 3, tandis que le crossover EQC se place en face de la Model Y. Théoriquement, la Mercedes EQS se situe entre une Classe E et une Classe S, c’est à dire dans la même lignée que la Model S. Cependant, le véhicule qui dominer largement le marché des véhicules électriques de luxe aux États-Unis et dans le monde reste inévitablement la Model 3.

Un rapport publié le mois dernier par Bloomberg révèle : « Aux États-Unis, la berline de Tesla s’est emparée de la classe luxe, surpassant la BMW Série 3 et la Mercedes Benz Classe C réunies, qui définissent la catégorie. Et elle le fait à un prix plus élevé : la Model 3 moyenne coûte environ 50 000 $, ce qui est plus que n’importe lequel des 10 véhicules les plus vendus par les acheteurs d’autres marques. Aucune autre berline en Amérique ne génère autant de revenus. »

Cette Mercedes électrique arrivera courant 2020, à ce moment-là nous pourrons voir un véritable concurrent pour la Model 3, et si Tesla parvient à conserver sa place de leader. Quoi qu’il en soit, les photos récupérées par Carscoop montrent l’EQS en production, par rapport aux conceptions 3D que nous avons pu voir jusqu’à présent. Carscoop indique également que la version de base embarquer 400 chevaux, et une version AMG ira jusqu’à 600 chevaux. Cette berline aura une autonomie de 500 km, et sera disponible dans plus d’un an. Tesla a encore le temps de présenter une innovation.