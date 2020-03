Messages (Google) pourrait copier une fonctionnalité populaire d’iMessage

Depuis deux ans, Google se concentre sur son application Messages afin de se faire une place sur le marché des messageries face à ses concurrents iMessage et WhatsApp. Pour ce faire, la firme américaine dévoile régulièrement de nouvelles fonctionnalités destinées à séduire les utilisateurs.

Quelle fonctionnalité d’iMessage bientôt sur Messages de Google ?

Dans cette logique, Google serait sur le point de dévoiler une option qui ressemble de près à une fonctionnalité déjà présente sur iMessage, rapporte 9to5Google. En effet, le média américain s’est penché sur la dernière version d’une APK de la société pour y découvrir des extraits de code révélant l’arrivée probable des descriptions écrites. On vous explique.

Il y a peu de temps, l’application Messages a adopté les réactions, une option qui permet aux utilisateurs de répondre à un texte écrit par un émoji montrant un cœur, un pouce en l’air ou autre. Toutefois, les réactions de ce type ne sont valables que pour l’utilisateur d’iMessage. Ceux qui ont un smartphone exploitant Android ne peuvent pas voir le signe s’ajouter à côté du message. À la place, un texte sous forme de message simple s’affiche, précisant que votre correspondant a liké une photo ou qu’il a ri d’un message.

Selon 9to5Google, c’est justement cette fonctionnalité baptisée fallback que Google prévoit d’ajouter à son application Messages, ce qui permettrait aux utilisateurs qui n’ont pas RCS de voir la réaction de la personne avec qui il communique.

Toutefois, on ne sait pas encore quand cette fonctionnalité débarquera dans Messages de Google. En tout cas, il est certain que l’arrivée des ces réactions textuelles met en lumière la concurrence entre l’application de la firme américaine et celle de son concurrent Apple. À long terme, il sera également intéressant de voir si tous les constructeurs songent à un système qui pourrait offrir la possibilité à tous de voir les réactions aux messages —peu importe la messagerie utilisée.