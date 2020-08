Messenger Rooms fait déjà le plein de nouveautés

La pandémie a rendu les applications de visioconférence extrêmement populaires. Et alors que les applications comme Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams ne servaient qu’aux professionnels, celles-ci sont quasiment devenus des produits grand public, pour les réunions virtuelles, durant le confinement.

De son côté, Facebook a dégainé Rooms (ou salons), une application de visioconférence pour les utilisateurs de Messenger, qui permet de faire des visio avec un maximum de 50 participants, et qui est compatible avec Messenger, Instagram, ainsi que WhatsApp. Rooms a été lancé il y a trois mois. Et depuis, Facebook ne cesse d’améliorer ce service.

Cette semaine, le numéro un des réseaux sociaux a annoncé une série de nouveautés pour les utilisateurs. Désormais, il sera possible de personnaliser son fond lors des visioconférences. Messenger Rooms vous permettra même de choisir une photo sur votre gallérie pour servir de fond.

Outre cela, Facebook a également arrangé l’interface de Messenger pour qu’il soit plus facile d’accéder aux fonctionnalités de Rooms. Par exemple, les salons auxquels vous avez été invité vont apparaître en haut sur l’onglet des discussions de Messenger. Le bouton pour créer un nouveau salon sera aussi plus accessible et Facebook propose de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion de ces salons.

Vous pouvez déjà utiliser Rooms pour diffuser des vidéos en Live

Au mois de juillet, Facebook avait également lancé une fonctionnalité qui permet de diffuser les conversations sur Rooms en direct sur le réseau social. « En réunissant Messenger Rooms et Facebook Live, nous ouvrons de nouvelles façons pour les gens de se connecter et de créer du contenu même lorsqu’ils sont séparés. Le créateur du Salon contrôle la diffusion en direct, y compris l’endroit où le Salon est partagé sur Facebook, qui peut voir la diffusion et qui est invité à participer », avait expliqué le réseau social.

Étant donné que les apps de visioconférence restent populaires malgré la levée des restrictions sur les réunions et sur les déplacements, il faut s’attendre à ce que Facebook continue d’améliorer ce concurrent de Zoom dans les prochains mois.

Google a, de son côté, décidé de rendre Google Meet gratuit et accessible pour tous les utilisateurs de ses services. La firme de Mountain View a aussi intégré son service de visioconférence à Gmail afin que celui-ci soit plus facile d’accès. Et d’après les rumeurs, Google Meet pourrait même remplacer Duo et devenir la principale application de l’entreprise pour les appels vidéo.