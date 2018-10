MeToo : Google illustre l’ampleur du mouvement avec une carte interactive

En octobre 2017, l’actrice américaine Alyssa Milano partageait un message sur Twitter dans lequel elle encourageait les femmes à témoigner des violences sexuelles qu’elles avaient déjà subies au cours de leur vie. Par la suite, le mouvement a largement pris de l’ampleur dans le secteur du cinéma, entraînant par exemple une large prise de parole à l’encontre du producteur Harvey Weinstein. Peu à peu, plusieurs actrices ont dénoncé les actes dont ce dernier serait coupable, si bien qu’une enquête est actuellement en cours. De fait, le mouvement #MeToo a pris une large ampleur à l’international, donnant vie à des hashtags tels que #BalanceTonPorc en France, entre autres. Pour sa part, Google a mis en place un projet qui permet de visualiser l’effet du mouvement à l’échelle du monde en se basant sur les tendances des recherches des utilisateurs.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 octobre 2017

L’Inde, actuellement très intéressée par #MeToo

De fait, « Me Too Rising » est une carte interactive permettant de visualiser simplement les lieux dans lesquels les recherches en lien avec #MeToo ont été le plus effectuées dans le monde. Ainsi, il est possible de savoir dans quelles villes du monde le terme a été le plus recherché d’octobre 2017 à ce jour. Google rapporte que le mouvement aurait entraîné des recherches dans 195 pays du monde, c’est-à-dire tous les pays de la planète.

Ce 24 octobre, les villes les plus concernées par les recherches sont cinq villes situées en Inde : Lukas, Chicalim, Hassan, Udupi ainsi que Tumakuru. Si le pays est aussi sujet aux recherches sur #MeToo, c’est parce qu’une actrice du pays s’est exprimée sur le sujet il y a un peu plus d’une dizaine de jours. À la télévision, Tanushree Dutta a, entre autres, déclaré : « Il me tenait par les bras, me bousculait, puis il demandait aux chorégraphes de bouger et de m’apprendre à danser, et l’autre chose que je sais, c’est qu’il voulait faire une séquence intime avec moi. C’était ridicule ». Elle évoquait alors son expérience avec Nana Patekar, acteur et réalisateur indien qui a nié les faits. En témoignant de la sorte, Tanushree Dutta aurait largement contribué au développement du mouvement en Inde, pays dans lequel plusieurs cas similaires ont été rapportés par des personnalités publiques. Nul doute que ce témoignage a largement contribué à l’ampleur des recherches indiennes que l’on constate aujourd’hui sur Me Too Rising.

Des informations supplémentaires sur le mouvement #MeToo sont disponibles lorsque l’on clique sur une ville.

