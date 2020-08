Mi 10 Pro+ : le nouveau smartphone premium de Xiaomi sera-t-il présenté le 11 aout ?

Après le Mi 10 et le Mi 10 Pro, Xiaomi s’apprêterait à lancer un nouveau smartphone haut de gamme appelé Mi 10 Pro+. Pour le moment, la marque chinoise n’a pas encore évoqué ce modèle. Mais depuis quelques jours, des rumeurs sur celui-ci circulent sur la toile.

A priori, le Mo 10 Pro+ devrait avoir une fiche technique plus intéressante que les modèles précédents. Et certaines sources évoquent la possibilité que ce smartphone de Xiaomi ait le score le plus élevé de tout l’écosystème Android sur le benchmark d’Antutu.

D’autres médias indiquent que ce nouveau smartphone pourrait proposer des réglages comparables à celles des ordinateurs pour la carte graphique, ce qui sous-entend qu’il pourrait s’agir d’un modèle spécial gaming.

Bien évidemment, il ne s’agit encore que de rumeurs et celles-ci sont à considérer avec une extrême prudence. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible que ce nouveau smartphone soit présenté ce mois d’août lors de la célébration de l’anniversaire de Xiaomi.

Une version améliorée du Mi 10 Pro ?

Le 11 aout, Lei Jun, le co-fondateur de Xiaomi, fera un discours diffusé en ligne pour le dixième anniversaire de la marque. Cela a été annoncé sur le blog Mi Community. En attendant, les rumeurs circulent sur les produits que l’entreprise pourrait dévoiler à cette occasion. Et le Mi 10 Pro+ fait partie des modèles qui sont cités par les médias.

Dans un précédent article, nous avons évoqué la possibilité que Xiaomi profite de cet événement pour lever le voile sur un nouveau modèle appelé Redmi K30 Ultra qui pourrait embarquer un processeur Mediatek Dimensity 1000 et un écran avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Deux modèles, dont les noms de code seraient Gaugin et Gaugin Pro, avec des caméras principales de 64 mégapixels et de 108 mégapixels, sont aussi évoqués.

Mais une fois de plus, il est important de rappeler que ce ne sont encore que des rumeurs. Sinon, pour rappel, Xiaomi a récemment étoffé sa gamme d’objets connectés avec le lancement de produits comme le Mi TV Stick ainsi qu’un nouveau bracelet Mi Band.