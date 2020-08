Mi 10 Ultra : un zoom 120x pour le prochain haut de gamme de Xiaomi ?

Le 11 aout, Xiaomi fêtera ses 10 ans. Et pour célébrer cela, le co-fondateur de la marque, Lei Jun, fera un discours qui sera diffusé sur internet. Par ailleurs, on s’attend à ce que Xiaomi présente de nouveaux smartphones. Dans un précédent article, nous avons évoqué de nouveaux appareils Redmi que l’entreprise pourrait présenter pour son 10e anniversaire.

Et en plus de ces smartphones Redmi, Xiaomi pourrait également étoffer son offre sur le haut de gamme en dévoilant une version plus performante du Mi 10 Pro. Dans un précédent article, nous avons indiqué que ce smartphone pourrait être appelé Mi 10 Pro Plus. Mais dans les médias, d’autres noms sont évoqués, comme Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition ou Mi 10 Ultra.

Quoi qu’il en soit, l’une des évolutions apportées par ce ou ces modèles vient peut-être de fuiter. En effet, d’après une source qui est relayée par nos confrères de GSMArena, Xiaomi pourrait lancer un modèle capable de produire un zoom 120x.

Les images ci-dessus corroborent aussi d’autres rumeurs qui avaient indiqué que Xiaomi proposerait une version avec un dos transparent (ou qui donneraient l’impression d’être transparent).

Un concurrent du Galaxy S20 Ultra et du Galaxy Note 20 Ultra

En lançant un smartphone avec un Zoom hybride 120x, Xiaomi défierait directement les Galaxy S20 Ultra et Note 20 Ultra de Samsung. Pour rappel, l’un des arguments du géant coréen pour vendre le S20 Ultra était le « Space Zoom » qui permet de faire des agrandissements 100x. De son côté, le Galaxy Note 20 Ultra, qui vient d’être présenté par Samsung, bénéficie d’un zoom 50x.

Et comme le Mi 10 et le Mi 10 Pro, ce nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi devrait aussi avoir une caméra principale de 108 mégapixels.

Xiaomi : de bonnes performances malgré la crise ?

En tout cas, Xiaomi peut, pour le moment, se féliciter de ses performances de 2020 en Europe. Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, au second trimestre, le constructeur chinois a observé une croissance de ses expéditions sur le continent. Xiaomi a aussi un énorme succès en France, où il est maintenant considéré comme le numéro 2, derrière Samsung.

Les ventes du constructeur ne sont pas uniquement dopées par les smartphones haut de gamme, mais également par les modèles milieu de gamme, comme le Redmi Note 9 Pro, qui sont très populaires.