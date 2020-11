Xiaomi : enfin, un smartphone pliable en 2021 ?

En 2019, après plusieurs années d’attente, les premiers smartphones pliables sont enfin arrivés sur le marché. Et alors que Samsung et Huawei sortaient le Mate X et le Galaxy Fold, Xiaomi a, de son côté, montré un prototype, suggérant qu’il lancerait aussi un smartphone pliable très bientôt.

Pourtant, jusqu’à présent, la marque chinoise n’a pas encore lancé de modèle commercial. Et on se demande quand celui-ci proposera son premier smartphone pliable.

Visiblement, cet appareil pourrait enfin arriver. C’est en tout cas ce qui est suggéré par nos confrères de XDA. Celui-ci indique en effet avoir découvert quelques indices concernant le smartphone pliable de Xiaomi dans le code de MIUI 12, la version d’Android développée par le constructeur.

Le nom de code du premier smartphone pliable de Xiaomi serait Cetus. Cet appareil devrait utiliser une version de MIUI basée sur Android 11. Il utiliserait un processeur Qualcomm Snapdragon et aurait une caméra principale de 108 mégapixels.

Malheureusement, c’est tout ce que XDA a pu tirer des informations qu’il a obtenu, grâce à du code destiné à un autre modèle, le Mi 10 Pro. Pour rappel, le prototype que Xiaomi a montré sur des vidéos avait une particularité : alors que les autres smartphones pliables se plient en deux, ce prototype se plie en trois et a deux charnières. Cependant, il est possible que le premier modèle commercial de la marque soit plus simple et qu’il ne se plie qu’en deux.

Pendant ce temps, Samsung est déjà à son quatrième modèle

Bien que les smartphones pliables peinent à décoller, en partie à cause de leurs prix trop élevés, Samsung continue de miser sur ce format. En effet, après avoir sorti le Galaxy Fold en 2019, le géant coréen a lancé trois autres modèles cette année.

Il s’agit du Galaxy Z Flip, du Galaxy Z Flip 5G, et du Galaxy Z Fold 2. Par ailleurs, en ce qui concerne les technologies utilisées, il y a eu une petite évolution en 2020. Désormais, les écrans pliables de Samsung sont recouverts de verre ultra fin (UTG).

Et en 2021, les smartphones pliables de Samsung pourraient profiter d’une autre évolution. En effet, d’après les rumeurs, le Galaxy Z Fold 3 pourrait avoir un écran UTG plus épais qui permettra à celui-ci de prendre en charge le stylet S Pen. Le Galaxy Z Fold 3 pourrait aussi être le premier smartphone Samsung à avoir une caméra frontale invisible, cachée sous l’écran.

Mais bien entendu, le vrai problème des smartphones pliables est le fait que ceux-ci coûtent encore trop cher. Néanmoins, les coûts des écrans pliables devraient baisser petit à petit au fur et à mesure que la production augmente.

Sinon, on notera qu’actuellement, il y a également une rumeur qui suggère que Google pourrait aussi lancer son premier smartphone pliable en 2021, en même temps que le Pixel 6 et le Pixel 6 XL.