Découvrez à quoi le OnePlus 9 devrait ressembler

Petit à petit, les médias nous donnent un aperçu des prochains smartphones haut de gamme qui sortiront en 2021. Alors que de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet des Galaxy S21 de Samsung, récemment, le site Android Police a également relayé une fuite, provenant de 91mobiles, au sujet du OnePlus 9.

Plus précisément, il s’agit d’un rendu qui nous donnerait un premier aperçu du design que devrait avoir le prochain porte-étendard de OnePlus. D’après celui-ci, la façade du OnePlus 9 devrait être assez similaire à celle du OnePlus 8T, avec un écran de type sans bordure et une bulle placée sur le coin supérieur gauche pour la caméra frontale.

L’écran serait néanmoins plus large. Et sur le dos, on aurait un module caméra qui est très différent de celui qu’on a sur les smartphones haut de gamme que OnePlus a sortis en 2020. Ce module rappelle un peu celui du Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Here's our first look at the OnePlus 9's design https://t.co/1xZ8pgOlNy pic.twitter.com/5sXd83kSPv — Android Police (@AndroidPolice) November 15, 2020

Quelles seront les caractéristiques du OnePlus 9 ?

Pour le moment, il y a encore très peu de fuites concernant le OnePlus 9. Cependant, on peut être quasiment sûr que ce nouveau modèle utilisera le processeur Snapdragon 875 de Qualcomm, qui n’a pas encore été dévoilé. Ce processeur devrait normalement profiter de la technologie de gravure en 5 nm comme le processeur A14 de l’iPhone 12 et de l’iPad Air.

Et logiquement, comme le OnePlus 8T, le OnePlus 9 devrait être équipé d’un écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour rappel, plus ce taux est élevé, plus les animations sont fluides. Et si la plupart des modèles ont encore un taux de 60 Hz, OnePlus fait partie des constructeurs qui proposent déjà des smartphones avec des écrans de 90 Hz ou de 120 Hz.

Une sortie anticipée ?

Cela fait un moment que des rumeurs évoquent la possibilité que Samsung sorte le Galaxy S21 et ses variantes plus tôt l’année prochaine. Alors que la tradition voudrait que ces modèles sortent en février, Samsung pourrait lancer ceux-ci dès le mois de janvier.

Et visiblement, le géant coréen n’est pas le seul à envisager une sortie anticipée. En effet, une rumeur suggère aussi que OnePlus pourrait lancer le OnePlus 9 au mois de mars au lieu du mois d’avril.

Mais pourquoi ? OnePlus rendrait le OnePlus 9 disponible sur le marché durant une plus longue durée avant la sortie du OnePlus 9T. Mais en plus de cela, une sortie au mois de mars positionnerait clairement le OnePlus 9 comme un concurrent des modèles haut de gamme des marques comme Samsung ou Xiaomi.

Une montée en gamme et la sortie des OnePlus Nord

Quand OnePlus a lancé son premier smartphone, celui-ci était considéré comme un flagship killer, un modèle abordable, mais avec une fiche technique qui défie des modèles qui coutent parfois deux fois plus cher. Cependant, petit à petit, les smartphones OnePlus sont montés en grade et actuellement, il s’agit de vrais modèles premium.

Aussi, cette année, la marque a lancé les smartphones de la gamme OnePlus Nord. Ceux-ci coutent moins cher, et OnePlus essaie de proposer le meilleur rapport qualité-prix possible.

Après le OnePlus Nord, la marque chinoise a sorti le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100. Et aujourd’hui, des rumeurs circulent déjà sur les prochains modèles abordables de la gamme Nord qui sortiront en 2021.